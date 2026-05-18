Стало известно, кто точно покинет Денвер в межсезонье

Боссы Наггетс составили свой список игроков "на выход", отметим что всё это делается, чтобы разгрузить платёжную ведомость в межсезонье.

По имеющейся информации, одним из главных кандидатов на уход считается Йонас Валанчюнас, тем временем Никола Йокич получает статус неприкосновенности, передаёт Denver Post.

Отмечается, что Денвер либо обменяет центрового, либо отчислит его. Всё это делается, дабы сэкономить часть суммы, ведь его контракт на 10 млн долларов гарантирован лишь частично, а до 8 июля он может получить только 2 млн долларов.

Точно известно, кого обменяет команда, а именно Зика Ннаджи, Кэмерона Джонсона, Пейтона Уотсона и Спенсера Джонса. Добавим, что клуб ведёт с ними переговоры касательно их будущего в Денвере.

Тем временем Кливленд впервые с 2018 года вышел в финал Восточной конференции.

