Боссы Денвера приняли решение касательно судьбы своего тренера

Дэвид Адельман сохранит свой пост.
Сегодня, 13:52       Автор: Валентина Чорноштан
Дэвид Адельман / Getty Images

Главный тренер Денвера Дэвид Адельман, несмотря на ранний вылет команды из плей-офф, сохранит свой пост.

Как передает The Denver Post, боссы Наггетс решили не увольнять специалиста и оставить его на второй сезон.

Добавим, что Адельман возглавил команду после того, как руководство Денвера уволило Майкла Мэлоуна перед стартом прошлогоднего плей-офф.

В своем первом полном сезоне в качестве главного тренера специалисту удалось привести Наггетс к третьему месту в Западной конференции с результатом 54–28.

К слову, Йокич может покинуть Денвер после неудачи в постсезоне НБА.

