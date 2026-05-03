"Он очень ловкий и хитрый": Нганну оценил шансы Фьюри и Джошуа в очном бою

Рассказал, кого считает фаворитом в противостоянии.
Сегодня, 11:59       Автор: Валентина Чорноштан
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Экс-чемпион UFC и PFL в тяжёлом весе Франсис Нганну высказался о предстоящем бою двух британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Напомним, что поединок двух тяжеловесов состоится в конце 2026 года, контракты между боксёрами на бой уже подписаны обеими сторонами.

"Если бы мне пришлось выбирать кого-то, то это было бы "на тоненького". Сделаю выбор в пользу Фьюри, потому что он очень ловкий и хитрый. Он отлично справляется с боксерами-профессионалами", — приводят его слова из интервью The Schmo.

Добавим, что у Нганну есть опыт спаррингов как с "цыганским королём", так и с Эй Джеем: Тайсону он проиграл по очкам, а Джошуа - нокаутом.

К слову, Иноуэ успешно защитил звание абсолютного чемпиона, одолев Накатани.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фрэнсис нганну

