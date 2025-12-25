iSport.ua
Пол назвал своего вероятного соперника после поражения от Джошуа

Блогер рассказал, с кем бы мог провести поединок.
Сегодня, 13:58       Автор: Игорь Мищук
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Блогер Джейк Пол поделился мыслями о своем будущем после поражения нокаутом от экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

По словам шоумена, он мог бы провести поединок против Фрэнсиса Нганну.

"Не так трудно сделать так, чтобы тебе надрали задницу. Я точно выиграл два раунда, а затем два раунда выиграл Джошуа, после чего уронил меня. Я хорошо дрался. Я думаю, что моя выносливость, психологическое давление от большого парня и спарринги с большими оппонентами - все чувствуется иначе в сравнении с 10-унцовыми перчатками. Так что я чувствовал его мощь намного сильнее.

Но это был отличный опыт. Я многому научился в этом бою. Я всем говорил, что выступлю лучше, чем Фрэнсис Нганну, у которого нет крепкого подбородка. Фрэнсис - сдержанный и мягкий боец. Я подерусь с ним. Я считаю, что сейчас он, возможно, согласится на этот бой", - приводит слова Пола MMA Mania.

Ранее Пол рассказал, что для него сейчас важнее бокса.

