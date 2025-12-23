iSport.ua
Русский Українська

"Наши юристы преследуют нескольких": Промоутер Пола ответил на обвинения о постановочности боя с Джошуа

Представитель блогера отреагировал на предположения о договорном характере поединка.
Вчера, 23:45       Автор: Игорь Мищук
Джошуа одолел Пола / Getty Images
Джошуа одолел Пола / Getty Images

Накиса Бидариан, промоутер блогера Джейка Пола, прокомментировал обвинения в том, что бой против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа был постановочным.

Представитель шоумена заявил, что их юристы уже занялись теми, кто распространяет подобные предположения.

Читай также: "Настроен вернуться": Промоутер рассказал о состоянии Пола после тяжелого поражения от Джошуа

"Наши юристы активно преследуют нескольких людей, в том числе одного, кто онлайн называет себя юристом. Это было сообщение, которое набрало примерно 200 тысяч лайков.

В этом сообщении утверждалось, что существовала договоренность, что Энтони не должен нокаутировать Джейка, но Джошуа проигнорировал это и отказался от своего гонорара, чтобы нокаутировать Пола.

Это действительно поражает, что люди могут придумывать", - сказал Бидариан в комментарии Ариэлю Хельвани.

Напомним, что после боя с Джошуа Пол перенес операцию из-за перелома челюсти.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Джейк Пол

Статьи по теме

"Хочешь титул - дерись": Промоутер призвал Джошуа выйти на поединок с Уордли "Хочешь титул - дерись": Промоутер призвал Джошуа выйти на поединок с Уордли
"Настроен вернуться": Промоутер рассказал о состоянии Пола после тяжелого поражения от Джошуа "Настроен вернуться": Промоутер рассказал о состоянии Пола после тяжелого поражения от Джошуа
Промоутер Фьюри озвучил условие для боя с Джошуа Промоутер Фьюри озвучил условие для боя с Джошуа
Кристал Пэлас спасся на последних минутах, но не сумел выбить Арсенал из Кубка лиги Кристал Пэлас спасся на последних минутах, но не сумел выбить Арсенал из Кубка лиги

Видео

На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола
На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Сенегал стартует на КАН, Арсенал сыграет перенесенный матч
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров

Последние новости

Бокс00:58
"Хочешь титул - дерись": Промоутер призвал Джошуа выйти на поединок с Уордли
Европа00:25
Кристал Пэлас спасся на последних минутах, но не сумел выбить Арсенал из Кубка лиги
Вчера, 23:58
Другие страны23:58
Кубок африканских наций-2025: Сенегал разгромил Ботсвану, Нигерия обыграла Танзанию, Тунис одолел Уганду
Бокс23:45
"Наши юристы преследуют нескольких": Промоутер Пола ответил на обвинения о постановочности боя с Джошуа
Другие страны23:08
Шахтер согласился отпустить своего полузащитника в бразильский клуб
Европа22:29
Милан закрыл трансфер немецкого форварда из АПЛ
Биатлон21:54
"Только в субботу соревновались": Мандзин отреагировал на смерть норвежского биатлониста
Европа21:15
Талант Манчестер Сити присоединится к украинцам в Жироне после разрыва аренды в Байере
Другие страны20:41
Балотелли может продолжить карьеру в составе аутсайдера второго дивизиона ОАЭ
Биатлон20:02
Норвежский биатлонист внезапно умер в возрасте 27 лет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK