"Наши юристы преследуют нескольких": Промоутер Пола ответил на обвинения о постановочности боя с Джошуа

Представитель блогера отреагировал на предположения о договорном характере поединка.

Накиса Бидариан, промоутер блогера Джейка Пола, прокомментировал обвинения в том, что бой против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа был постановочным.

Представитель шоумена заявил, что их юристы уже занялись теми, кто распространяет подобные предположения.

"Наши юристы активно преследуют нескольких людей, в том числе одного, кто онлайн называет себя юристом. Это было сообщение, которое набрало примерно 200 тысяч лайков.

В этом сообщении утверждалось, что существовала договоренность, что Энтони не должен нокаутировать Джейка, но Джошуа проигнорировал это и отказался от своего гонорара, чтобы нокаутировать Пола.

Это действительно поражает, что люди могут придумывать", - сказал Бидариан в комментарии Ариэлю Хельвани.

Напомним, что после боя с Джошуа Пол перенес операцию из-за перелома челюсти.

