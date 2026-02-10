Три дебютанта в составе. Украина объявила заявку на индивидуалку Олимпиады-2026

Стал известен состав женской сборной Украины по биатлону.

В среду, 11 февраля, состоится индивидуальная гонка среди женщин. Начало — в 15:15 по киевскому времени.

Уже стал известен состав сборной Украины по биатлону:

Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Александра Меркушина, Дарья Чалик.

Для Дмитренко, Меркушиной и Чалик это первые гонки на Олимпийских играх, а для Дмитренко и Чалик именно индивидуальная гонка станет дебютом в рамках ОИ.

