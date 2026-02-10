Джон Стоунз может вернуться в бывшую команду

Эвертон рассматривает возвращение Джона Стоунза этой зимой, сообщает TEAMtalk.

Как пишет издание, ириски хотят усилить состав опытным игроком и присматриваются к своему бывшему подопечному Джону Стоунзу.

Английский защитник выступал за Эвертон с 2013 по 2016 год, после чего перешел в Сити, где играет до сих пор. Однако его контракт близок к завершению, и Стоунз может стать свободным агентом уже этим летом.

Отмечается, что клуб из Ливерпуля планирует подписать игрока в рамках аренды или предложить ему контракт, когда он станет свободным агентом.

Во вторник,10 февраля, лидера Эвертона прооперировали после перелома стопы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!