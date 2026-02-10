Лидера Эвертона прооперировали после перелома стопы
Перенёс операцию и нацелен вернуться к ЧМ.
Полузащитник Эвертона Джек Грилиш поделился в Instagram, что перенёс операцию.
Лидер "ирисок" получил стрессовый перелом стопы и теперь пропустит остаток сезона, однако может принять участие в чемпионате мира в составе сборной Англии.
Под постом с информацией об операции хавбек оставил сообщение о своём восстановлении:
Операция прошла успешно, и теперь всё внимание сосредоточено на том, чтобы вернуться в форму. Я точно знаю, что вернусь здоровее, сильнее и результативнее, чем раньше.
Напомним, что Грилиш арендован у Манчестер Сити с правом выкупа за 50 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что бывший игрок Барселоны готов завершить карьеру, если не попадёт на ЧМ-2026.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!