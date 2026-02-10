iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лидера Эвертона прооперировали после перелома стопы

Перенёс операцию и нацелен вернуться к ЧМ.
Сегодня, 12:24       Автор: Валентина Чорноштан
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

Полузащитник Эвертона Джек Грилиш поделился в Instagram, что перенёс операцию.

Лидер "ирисок" получил стрессовый перелом стопы и теперь пропустит остаток сезона, однако может принять участие в чемпионате мира в составе сборной Англии.

Под постом с информацией об операции хавбек оставил сообщение о своём восстановлении:

Операция прошла успешно, и теперь всё внимание сосредоточено на том, чтобы вернуться в форму. Я точно знаю, что вернусь здоровее, сильнее и результативнее, чем раньше.

Напомним, что Грилиш арендован у Манчестер Сити с правом выкупа за 50 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что бывший игрок Барселоны готов завершить карьеру, если не попадёт на ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джек грилиш

Статьи по теме

Звездный одноклубник Миколенко выбыл до конца сезона Звездный одноклубник Миколенко выбыл до конца сезона
Неприятные новости для Эвертона. Лидер "ирисок" пропустит три месяца Неприятные новости для Эвертона. Лидер "ирисок" пропустит три месяца
Грилиш рискует выбыть на несколько месяцев из-за серьёзной травмы Грилиш рискует выбыть на несколько месяцев из-за серьёзной травмы
Списанный Гвардиолой вингер стал игроком месяца в АПЛ Списанный Гвардиолой вингер стал игроком месяца в АПЛ

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Тоттенхэм против Ньюкасла, МЮ может выиграть пятый матч
просмотров
Милан-Кортина 2026: Норвегия единолично возглавила зачет
просмотров

Последние новости

Европа19:14
Будущее Карвахаля в Реале под вопросом
НБА18:54
Карри - о травме колена: Проблема может стать серьезнее
Теннис18:50
Ястремская вылетела от Свитолиной на Qatar Open
Олимпийские игры18:34
Три дебютанта в составе. Украина объявила заявку на индивидуалку Олимпиады-2026
Украина18:24
ЛНЗ минимально одолел Шахтер в спарринге
Бокс17:59
Уайлдер хочет провести бой с бывшим соперником Усика
Другие страны17:49
Салах начал переговоры с грандом Саудовской Аравии
ЧМ-202617:31
Жозе Моуринью может возглавить сборную после чемпионата мира
Теннис17:01
Свитолина выбила Ястремскую во втором круге Дохи
Формула 116:54
Экс-менеджер Хэмилтона стал гоночным директором команды-новичка Ф-1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK