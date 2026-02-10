iSport.ua
Русский Українська

Шакур поднялся в ТОП-3 рейтинга P4P от The Ring

Обошел четверых бойцов.
Сегодня, 10:49       Автор: Василий Войтюк
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Авторитетное издание The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

После своей победы над Теофимо Лопесом (22-2, 13 КО), чемпион WBO и The Ring в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) поднялся на третье место. В рейтинге Шакур поднялся с седьмого места.

Украинский чемпион WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) сохранил первую строчку.

Рейтинг P4P от The Ring:

  1. Александр Усик
  2. Наоя Иноуэ
  3. Шакур Стивенсон
  4. Джесси Родригес
  5. Дмитрий Бивол
  6. Артур Бетербиев
  7. Дзунто Накатани
  8. Давид Бенавидес
  9. Девин Хейни
  10. Оскар Колласо

На ISPORT доступно расписание главных боксерских поединков/

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шакур Стивенсон

Статьи по теме

Сравнял себя с Усиком. Шакур высказался об рейтинге P4P Сравнял себя с Усиком. Шакур высказался об рейтинге P4P
"Забирайте": Шакур резко отреагировал на лишение его титула WBC "Забирайте": Шакур резко отреагировал на лишение его титула WBC
Усик сохранил лидерство в рейтинге P4P от ESPN, Стивенсон улучшил позиции Усик сохранил лидерство в рейтинге P4P от ESPN, Стивенсон улучшил позиции
Шакур Стивенсон остался без титула в легком весе Шакур Стивенсон остался без титула в легком весе

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Тоттенхэм против Ньюкасла, МЮ может выиграть пятый матч
просмотров
Милан-Кортина 2026: Норвегия единолично возглавила зачет
просмотров

Последние новости

Европа19:14
Будущее Карвахаля в Реале под вопросом
НБА18:54
Карри - о травме колена: Проблема может стать серьезнее
Теннис18:50
Ястремская вылетела от Свитолиной на Qatar Open
Олимпийские игры18:34
Три дебютанта в составе. Украина объявила заявку на индивидуалку Олимпиады-2026
Украина18:24
ЛНЗ минимально одолел Шахтер в спарринге
Бокс17:59
Уайлдер хочет провести бой с бывшим соперником Усика
Другие страны17:49
Салах начал переговоры с грандом Саудовской Аравии
ЧМ-202617:31
Жозе Моуринью может возглавить сборную после чемпионата мира
Теннис17:01
Свитолина выбила Ястремскую во втором круге Дохи
Формула 116:54
Экс-менеджер Хэмилтона стал гоночным директором команды-новичка Ф-1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK