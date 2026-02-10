Шакур поднялся в ТОП-3 рейтинга P4P от The Ring

Авторитетное издание The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

После своей победы над Теофимо Лопесом (22-2, 13 КО), чемпион WBO и The Ring в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) поднялся на третье место. В рейтинге Шакур поднялся с седьмого места.

Украинский чемпион WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) сохранил первую строчку.

Рейтинг P4P от The Ring:

Александр Усик Наоя Иноуэ Шакур Стивенсон Джесси Родригес Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Дзунто Накатани Давид Бенавидес Девин Хейни Оскар Колласо

