Траоре остается в Шахтере: переход в европейский клуб сорвался не из-за проблем со здоровьем

Трансфер нападающего Лассины Траоре из донецкого Шахтера в бельгийский Антверпен не состоялась из-за изменения условий украинского клуба. Об этом сообщает VoetbalPrimeur.

25-летний форвард из Буркина-Фасо был близок к переходу в Антверпен во время зимнего трансферного окна.

По первоначальным условиям, игрок должен был перейти бесплатно, но с условием - Шахтер должен был получить 40% от суммы возможной будущей перепродажи футболиста. Траоре даже прибыл в Бельгию для завершения перехода.

Однако, в последний момент украинский клуб изменил условия. Шахтер потребовал трансферную компенсацию в размере одного миллиона евро, а также процент от следующей продажи игрока. Это не устроило Антверпен, особенно учитывая, что контракт Траоре с "Шахтером" истекает в конце сезона-2025/26. В итоге переговоры были прекращены, а трансфер отменен.



Отмечается, что срыв сделки не был связан с физическим состоянием или здоровьем футболиста. В бельгийском клубе считали инвестицию в один миллион евро неоправданной, учитывая контрактную ситуацию нападающего.

Ранее Шахтер огласил о продлении контракта с бразильским защитником.

