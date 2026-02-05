iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Шахтер одолел Ригу в контрольном поединке

"Горняки" оформили первую победу на сборах.
5 февраля, 17:58       Автор: Антон Федорцив
Шахтер – Рига / ФК Рига
Шахтер – Рига / ФК Рига

Подопечные Арды Турана первыми упустили момент. На 10-й минуте Мэйреллиш вышел на ударную позицию после передачи Педриньо, но не переиграл кипера. Добивание же защитник латвийского гранда вынес с линии.

Дальше игра пошла на встречных курсах. Но до острых эпизодов дело доходило редко. Под занавес тайма открыть счет Риге помог случай: Очеретько сфолил в собственной штрафной, а Режиналдо Рамирес реализовал одиннадцатиметровый.

Шахтер прибавил на старте второго тайма. Сначала Бондаренко попал в штангу из-за пределов штрафной. А на 54-й минуте Эгиналдо сравнял счет – бразилец сориентировался в суматохе в чужой штрафной и протолкнул мяч в сетку.

"Горняки" продолжили атаковать и вскоре вышел вперед. Помог стандарт – угловой с правого фланга. Назарина выполнил навес в центр штрафной, а Конопля головой отправил мяч в верхний угол.

Больше команды не забивали. Шахтер оформил первую победу на зимних сборах. Следующий спарринг отечественного гранда – 7 февраля против тбилисского Динамо.

Контрольный матч
Шахтер – Рига – 2:1
Голы: Эгиналдо, 54, Конопля, 61 – Режиналдо Рамирес, 39 (пенальти)

Шахтер (1-й тайм): Фесюн – Тобиас, Грам, Фарина, Педро Энрике – Очеретько, Педриньо, Изаки, Феррейра, Невертон – Мейреллиш

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Рига

Статьи по теме

Шахтер запланировал спарринг с текущим лидером УПЛ Шахтер запланировал спарринг с текущим лидером УПЛ
Шахтер проиграл Гросашпаху первый спарринг зимы Шахтер проиграл Гросашпаху первый спарринг зимы
Шахтер сменил соперников на тренировочном сборе Шахтер сменил соперников на тренировочном сборе
Защитник Шахтера заинтересовал представителя Серии А Защитник Шахтера заинтересовал представителя Серии А

Видео

Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция
Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил даты и время начала стыковых матчей
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов07:49
Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов
Европа07:20
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
Европа00:17
Вулверхэмптон включил Жоту в свой Зал славы
Вчера, 23:47
Европа23:47
Барселона приняла окончательное решение по Рэшфорду
Формула 123:20
Пилот Макларен показал шлем для нового сезона
Украина22:42
Александрия подписала африканского легионера - инсайдер
Теннис21:42
Снигур проиграла свой полуфинал на турнире в Румынии
Украина21:30
Суперлига: Старый Луцки проиграл Ровно, Говерла одолела Киев-Баскет
Европа21:10
Вингер Реала пропустит пару матчей
Другие страны20:30
Сборная Марокко может остаться без тренера накануне ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK