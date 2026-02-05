Шахтер одолел Ригу в контрольном поединке

Подопечные Арды Турана первыми упустили момент. На 10-й минуте Мэйреллиш вышел на ударную позицию после передачи Педриньо, но не переиграл кипера. Добивание же защитник латвийского гранда вынес с линии.

Дальше игра пошла на встречных курсах. Но до острых эпизодов дело доходило редко. Под занавес тайма открыть счет Риге помог случай: Очеретько сфолил в собственной штрафной, а Режиналдо Рамирес реализовал одиннадцатиметровый.

Шахтер прибавил на старте второго тайма. Сначала Бондаренко попал в штангу из-за пределов штрафной. А на 54-й минуте Эгиналдо сравнял счет – бразилец сориентировался в суматохе в чужой штрафной и протолкнул мяч в сетку.

"Горняки" продолжили атаковать и вскоре вышел вперед. Помог стандарт – угловой с правого фланга. Назарина выполнил навес в центр штрафной, а Конопля головой отправил мяч в верхний угол.

Больше команды не забивали. Шахтер оформил первую победу на зимних сборах. Следующий спарринг отечественного гранда – 7 февраля против тбилисского Динамо.

Контрольный матч

Шахтер – Рига – 2:1

Голы: Эгиналдо, 54, Конопля, 61 – Режиналдо Рамирес, 39 (пенальти)

Шахтер (1-й тайм): Фесюн – Тобиас, Грам, Фарина, Педро Энрике – Очеретько, Педриньо, Изаки, Феррейра, Невертон – Мейреллиш

