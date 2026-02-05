iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона готова продлить контракт с ветераном при одном условии

Роберту Левандовски придется умерить аппетит.
5 февраля, 18:08       Автор: Андрей Безуглый
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Форвард Барселоны Роберт Левандовски может получить новый контракт, пишет ESPN.

Сообщается, что и Ханси Флик, и руководство каталонцев довольны 37-летним поляком. Тренерский штаб считает, что Роберт играет важную роль в раздевалке.

Контракт же Левандовски заканчивается после этого сезона, и стороны пока ещё не вели переговоры о новом.

Учитывая статус ветерана в команде, Барселона готова предложить поляку новый контракт. Но только при условии существенного сокращения зарплаты.

Освобождённые таким образом средства каталонцы намерены использовать для новых трансферов.

В текущем сезоне Роберт Левандовски провел 17 матчей, отличившись девятью голами.

Ранее также Бавария уже продлила своего ветерана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберт Левандовски

Статьи по теме

Окружение Левандовски заявляет, что поляк близок к уходу из Барселоны Окружение Левандовски заявляет, что поляк близок к уходу из Барселоны
Левандовски повторил рекорд Месси и догнал Роналду Левандовски повторил рекорд Месси и догнал Роналду
Левандовски выбрал приоритет на случай ухода из Барселоны Левандовски выбрал приоритет на случай ухода из Барселоны
Левандовски: Футбол - это не вся моя жизнь Левандовски: Футбол - это не вся моя жизнь

Видео

Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция
Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил даты и время начала стыковых матчей
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов07:49
Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов
Европа07:20
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
Европа00:17
Вулверхэмптон включил Жоту в свой Зал славы
Вчера, 23:47
Европа23:47
Барселона приняла окончательное решение по Рэшфорду
Формула 123:20
Пилот Макларен показал шлем для нового сезона
Украина22:42
Александрия подписала африканского легионера - инсайдер
Теннис21:42
Снигур проиграла свой полуфинал на турнире в Румынии
Украина21:30
Суперлига: Старый Луцки проиграл Ровно, Говерла одолела Киев-Баскет
Европа21:10
Вингер Реала пропустит пару матчей
Другие страны20:30
Сборная Марокко может остаться без тренера накануне ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK