Барселона готова продлить контракт с ветераном при одном условии

Форвард Барселоны Роберт Левандовски может получить новый контракт, пишет ESPN.

Сообщается, что и Ханси Флик, и руководство каталонцев довольны 37-летним поляком. Тренерский штаб считает, что Роберт играет важную роль в раздевалке.

Контракт же Левандовски заканчивается после этого сезона, и стороны пока ещё не вели переговоры о новом.

Учитывая статус ветерана в команде, Барселона готова предложить поляку новый контракт. Но только при условии существенного сокращения зарплаты.

Освобождённые таким образом средства каталонцы намерены использовать для новых трансферов.

В текущем сезоне Роберт Левандовски провел 17 матчей, отличившись девятью голами.

Ранее также Бавария уже продлила своего ветерана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!