Левандовски: Футбол - это не вся моя жизнь

Размышляет о завершении карьеры.
Сегодня, 14:51       Автор: Валентина Чорноштан
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски, у которого в этом году заканчивается контракт с Барселоной, в интервью для Mundo Deportiv рассказал о том, как видит завершение своей футбольной карьеры.

Я не боюсь завершения карьеры, потому что начинаю к этому готовиться — готовлюсь к тому, что смогу делать после футбола. Я знал, что футбол — очень важная часть моей жизни, но футбол — это не вся моя жизнь, особенно сейчас.

"В молодости я об этом не думал, потому что в моей голове был только футбол, футбол и ещё раз футбол. Но теперь я понимаю, что очень близок к завершению карьеры. Не знаю, останется ли один, два, три года, может быть, четыре, но я не испытываю никакого давления.

Если однажды я прислушаюсь к своему телу и почувствую, что что-то изменилось, тогда буду готов завершить карьеру», — сказал польский форвард.

В этом сезоне Левандовски провёл 19 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски

