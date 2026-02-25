iSport.ua
Барселона прогрессирует в переговорах с вингером МЮ

Клуб надеется снизить сумму выкупа Рашфорда.
Сегодня, 14:27       Автор: Валентина Чорноштан
Маркус Рашфорд / Getty Images
Маркус Рашфорд / Getty Images

Барселона и Маркус Рашфорд продвинулись в переговорном процессе, пишет инсайдер Фабрицо Романо.

Журналист отмечает, что аренда англичанина, подходит к концу летом 2026 года, и 28-летный игрок может быть полностью выкуплен Барселоной.

Сейчас каталонский клуб достиг прогресса в переговорах лично с Маркусом в надежде, что это повлияет на снижение суммы выкупа, которая составляет 30 миллионов евро.

Воспитанник Манчестер Юнайтед в этом сезоне во всех турнирах сумел забить 10 голов в 34 матчах.

Ранее появилась информация о том, что Ливерпуль летом хочет купить партнёра Довбика.

