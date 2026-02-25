Харден набрал 20+ без единого штрафного

Джеймс Харден набрал 20 очков в матче против Никс, который состоялся в ночь на среду, 25 февраля.

Защитник Кливленд Кавальерс стал самым возрастным игроком в истории команды, которому удалось набрать столько очков, не выполнив ни одного штрафного броска.

Добавим, что для Хардена это всего лишь седьмая игра за Кавальерс. Благодаря его результативности команда занимает третье место в Восточная конференция НБА.

James Harden becomes the oldest player in Cavs history to record 20+ PTS with 0 FTA. pic.twitter.com/qQK6XHy7VE — Real App (@realapp) February 25, 2026

