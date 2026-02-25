iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Харден набрал 20+ без единого штрафного

Благодаря результативной игре Джеймса команда поднимаеться на третье место.
Сегодня, 13:49       Автор: Валентина Чорноштан
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images

Джеймс Харден набрал 20 очков в матче против Никс, который состоялся в ночь на среду, 25 февраля.

Защитник Кливленд Кавальерс стал самым возрастным игроком в истории команды, которому удалось набрать столько очков, не выполнив ни одного штрафного броска.

Добавим, что для Хардена это всего лишь седьмая игра за Кавальерс. Благодаря его результативности команда занимает третье место в Восточная конференция НБА.

Как сложились другие матчи в ночь на среду, 25 февраля, вы можете узнать у нас на сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джеймс Харден

