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Баскетбол

Звезда НБА подпишет новый контракт со своим клубом

Джеймс Гарден останется в Лос-Анджелесе.
Сегодня, 00:30       Автор: Василий Медвидь
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images

Звезда НБА Джеймс Харден определился со своим будущим.

Как сообщает Шемс Чарания, Харден подпишет новый контракт с Лос-Анджелес Клипперс. Новое соглашение будет действовать в течение двух следующих сезонов.

По договоренностям с Клипперс Джеймс заработает 81,5 миллионов долларов. Второй год также будет включать опцию игрока и частичную гарантию.

Напомним, ранее сообщалось, что ЛеБрон активирует опцию игрока в своем контракте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс Джеймс Харден

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