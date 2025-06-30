Звезда НБА подпишет новый контракт со своим клубом

Звезда НБА Джеймс Харден определился со своим будущим.

Как сообщает Шемс Чарания, Харден подпишет новый контракт с Лос-Анджелес Клипперс. Новое соглашение будет действовать в течение двух следующих сезонов.

По договоренностям с Клипперс Джеймс заработает 81,5 миллионов долларов. Второй год также будет включать опцию игрока и частичную гарантию.

Напомним, ранее сообщалось, что ЛеБрон активирует опцию игрока в своем контракте.

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