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Баскетбол

ЛеБрон определился со своим будущим

"Король Джеймс" активировал опцию игрока.
Сегодня, 18:37       Автор: Василий Медвидь
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Звездный баскетболист ЛеБрон Джеймс принял важное карьерное решение.

Как сообщает авторитетный инсайдер Шемс Чарания, Джеймс активирует опцию игрока в своем контракте с Лос-Анджелес Лейкерс. Это означает, что американец проведет еще, как минимум, один сезон в составе "озерников".

В течение следующей кампании игрок заработает 52 миллиона долларов.

Отметим, что за Лос-Анджелес выступает также сын ЛеБрона, Бронни Джеймс.

Напомним, что ранее легендарный европеец объявил о завершении карьеры

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс

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