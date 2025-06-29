Звездный европеец объявил о завершении карьеры

Хорватский баскетболист Боян Богданович объявил о завершении карьеры.

36-летний спортсмен заявил, что после ряда попыток вернуться на площадку, но все же принял решение уйти из спорта.

После 14 месяцев борьбы с травмой ноги, двух операций и множества попыток вернуться на паркет, настало время закрыть главу. После двух десятков лет в этом виде спорта пришел момент попрощаться с баскетболом. Не только с видом спорта, а и с частью себя. Сложно описать словами то, что баскетбол дал мне. И как атлету, как и персоне. Я закрываю эту главу, но моя любовь к игре остается. Я не достиг конца. Я достиг другой стороны начала

Напомним, что Богданович немало поиграл в Европе, а в 2014 году перешел в НБА, где провел 770 матчей за несколько разных клубов.

Кроме того, баскетболист был лидеров своей сборной, сыграв с ней на трех Евробаскетах, Олимпийских играх и Кубке мира.

Напомним, что у нас вы можете ознакомиться с последними обменами НБА.

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