Детройт согласовал двухлетний контракт с Богдановичем

Форвард Детройта Боян Богданович согласился на двухлетнее продление контракта на 39,1 миллиона долларов, что связывает его с организацией до конца сезона-2024/25 годов, передает ESPN.

Богданович стал игроком Пистонс в результате трейда с Ютой в прошедшее межсезонье. У 33-летнего хорвата оставался год по действующему контракту на 19,5 миллиона.

Bogdanovic is making $19.5 million in the final year of his contract, and now is tied to the Pistons through the 2024-2025 season. https://t.co/5xMyQ12kB9 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 30, 2022

Боян Богданович уже зарекомендовал себя как отличная опора для молодого, перестраивающегося состава Пистонс. Он набирал в среднем 23 очка при 51,7% процента попаданий с игры в первых шести играх сезона.

Минувшей ночью баскетболист помог Детройту обыграть Голден Стэйт со счетом 128:114. За 35 минут на паркете он набрал линию из 21 очка, 3 подбора и 3 ассистов, реализовав 5 бросков из 8 с игры.