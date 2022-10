Детройт согласовал двухлетний контракт с Богдановичем

Форвард Детройта Боян Богданович согласился на двухлетнее продление контракта на 39,1 миллиона долларов, что связывает его с организацией до конца сезона-2024/25 годов, передает ESPN.

Богданович стал игроком Пистонс в результате трейда с Ютой в прошедшее межсезонье. У 33-летнего хорвата оставался год по действующему контракту на 19,5 миллиона.

