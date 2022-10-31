НБА: Голден Стэйт проиграли Детройту, Лейкерс наконец-то победили

В ночь на понедельник 31 октября в Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно восемь поединков регулярного сезона.

Стоит отметить первую победу Лос-Анджелеса Лейкерса, феноменальное выступление Донована Митчела и Луки Дончича, а также очередное поражение Лос-Анджелес Клипперс в поединке против андердога.

Клипперс – Новый Орлеан 91:112 (25:18, 27:34, 15:26, 24:34)

Клипперс: Джордж (14), Маркус Моррис (12 + 8 подборов), Джексон (9), Мэнн (6), Зубац (4) – старт; Пауэлл (18), Уолл (8 + 6 передач), Кеннард (7), Бостон (6), Коффи (4), Батюм (3), Браун (0), Диабате (0).

Новый Орлеан: Макколлум (22), Уильямсон (21 + 12 подборов + 7 передач), Маршалл (17), Мерфи (15), Валанчюнас (11 + 7 подборов) – старт; Нэнс (15 + 9 подборов), Грэм (9 + 6 передач), Хэйс (2), Темпл (0), Сиброн (0), Альварадо (0).

Детройт – Голден Стэйт 128:114 (29:37, 34:18, 37:36, 28:23)

Детройт: Бей (28), Стюарт (24 + 13 подборов), Каннингем (23 + 10 подборов + 9 передач), Богданович (21), Айви (15) - старт; Ливерс (6), Хэйс (4), Диалло (4), Дюрен (3), Джозеф (0).

Голден Стэйт: Карри (32), Пул (30), Уиггинс (10), Грин (7 + 7 подборов + 7 передач), Луни (2 + 9 подборов) – старт; Джером (8), Муди (7), Грин (6), Уайзмен (6), Куминга (4), Лэмб (2), Болдуин (0), Роллинз (0).

Кливленд – Нью-Йорк 121:108 (35:30, 27:29, 22:34, 37:15)

Кливленд: Митчелл (38 + 12 передач), Уэйд (22), Мобли (16 + 7 подборов), Аллен (6 + 13 подборов), Леверт (1 + 8 передач) – старт; Лав (29 + 8 подборов), Осман (3), Окоро (2), Нето (2), Р. Лопес (2), Стивенс (0), Диаките (0).

Нью-Йорк: Брансон (16 + 7 передач), Фурнье (16), Рэндл (15 + 9 подборов + 7 передач), Барретт (15), Робинсон (4 + 7 подборов) – старт; Хартенштайн (12 + 9 подборов), Топпин (9), Роуз (7), Куикли (7), Реддиш (7).

Украинец Святослав Михайлюк на паркете не появлялся.

Бостон – Вашингтон 112:94 (34:15, 24:32, 29:21, 25:26)

Бостон: Браун (24 + 10 подборов), Тейтум (23), Смарт (7 + 6 передач), Уайт (5), Хорфорд (5 + 8 подборов) – старт; Брогдон (23), Г. Уильямс (10), Хаузер (9), Корнет (3), Вонле (2), Притчард (1), Джексон (0).

Вашингтон: Порзингис (17 + 13 подборов), Бил (12 + 8 передач), Кузма (9 + 9 подборов), Авдия (6), Моррис (3 + 7 подборов) – старт; Хатимура (13 + 9 подборов), Гилл (10), Гибсон (7), Гудвин (6), Бартон (4), Шакел (3), Тодд (2), Дэвис (2), Гэффорд (0).

Сан-Антонио – Миннесота 107:98 (26:23, 31:24, 28:23, 22:28)

Сан-Антонио: Джонсон (25 + 8 передач + 5 потерь), Бэйтс-Диоп (18), Джонс (10 + 8 передач), Лэнгфорд (7 + 7 подборов), Пелтль (4 + 14 подборов) – старт; Макдермотт (23), Коллинз (9), Уэсли (6), Брэнэм (5), Дженг (0).

Миннесота: Таунс (26 + 11 подборов), Эдвардс (18 + 6 передач), Расселл (10), Гобер (9 + 12 подборов), Макдэниэлс (7) – старт; Рид (11), Принс (9), Форбс (4), Науэлл (2), Андерсон (2), Риверс (0).

Даллас – Орландо 114:105 (29:34, 31:26, 28:23, 26:22)

Даллас: Дончич (44), Финни-Смит (13 + 8 подборов), Динуидди (12), Буллок (6), Макги (0) – старт; Хардуэй (21), Грин (6), Пауэлл (5), Вуд (5 + 10 подборов), Клебер (2).

Орландо: Банкеро (18), Бол (16 + 11 подборов), Картер (15 + 9 подборов), Ф. Вагнер (11), Росс (8) – старт; Хэмптон (15), Харрис (12), Бамба (5), Окики (5 + 8 подборов), Скофилд (0).

Финикс – Хьюстон 124:109 (29:24, 36:32, 25:30, 34:23)

Финикс: Букер (30 + 6 передач), К. Джонсон (19 + 7 подборов), Бриджес (15), Пол (10 + 15 передач), Бийомбо (5 + 5 блок-шотов) – старт; Лэндейл (16 + 7 подборов), Пэйн (12), Шэмет (10), Ли (5), Окоги (2), Вашингтон (0), Крэйг (0).

Хьюстон: Портер (26 + 8 подборов + 6 передач), Шенгюн (16 + 9 подборов), Грин (15), Тэйт (9), Смит (8 + 7 подборов) – старт; Исон (9), Мэтьюз (8), Мартин (8), Кристофер (7), Гаруба (3 + 7 подборов), Никс (0).

Лейкерс – Денвер 121:110 (26:31, 29:20, 38:34, 28:25)

Лейкерс: Джеймс (26 + 8 передач), Дэвис (23 + 15 подборов), Уокер (18), Браун (8), Беверли (5) – старт; Уэстбрук (18 + 8 подборов + 8 передач), Ривз (10), Райан (6), Гэбриэл (4), Нанн (3), Джонс (0).

Денвер: Йокич (23 + 14 подборов + 6 передач), Дж. Мюррэй (21), Гордон (18), Портер (17 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (9) – старт; Браун (10), Джордан (5), Грин (5), Смит (2), Рид (0), Браун (0).