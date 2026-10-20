Тен Хаг: Роналду подвел МЮ и меня

Технический директор Твенте Эрик тен Хаг прокомментировал свой конфликт с Криштиану Роналду.

Напомним, что они пересекались в Манчестер Юнайтед в 2022 году, который завершился скандальным уходом португальца.

По словам тен Хага, Роналду сам виноват в той ситуации, так как он попросту не был готов к матчам.

Я прямо говорил ему об этом. Я много раз повторял: "Ронни, все хотят работать на тебя, чтобы ты оказывался на нужных позициях. Но если ты не можешь добраться до штрафной, то не сможешь забивать". Он был не в состоянии это сделать. Неверно утверждать, что я требовал от него прессинговать и что из-за этого он выдыхался. Он просто не мог добраться до нужной позиции. Он не бегал ни с мячом, ни без мяча. Причина была в том, что он не готовил себя должным образом. Каждая команда топ-уровня должна создавать условия для своей главной звезды, но и сама звезда должна работать на команду

Ранее также Фабрегас прокомментировал предстоящий матч против МЮ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!