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Фабрегас - о Лиги чемпионов: Серия А для нас – это самое главное

Комо не спешит с амбициями.
Сегодня, 10:57       Автор: Андрей Безуглый
Сеск Фабрегас / Getty Images
Сеск Фабрегас / Getty Images

Главный тренер Комо Сеск Фабрегас прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов.

Напомним, что в среду итальянский клуб примет дома Манчестер Юнайтед.

По словам тренера, матч является важным для Комо, однако при этом команда все равно будет делать ставки именно на домашний чемпионат.

Это отличная команда. Всего три года назад, когда мы выступали в Серии B, было невозможно даже представить, что Манчестер Юнайтед может приехать на наш стадион Синигалья, но в среду именно это и произойдет. Для нас это воплощение мечты. Мы постараемся воспользоваться своим шансом.

Готовиться к таким замечательным матчам – это здорово, но мы ни на минуту не должны забывать, что Серия А для нас – это самое главное.

Каждый день – важный шаг в нашем развитии. Мы новый клуб. Не в том смысле, что у нас нет истории, а потому, что три года назад мы начали все с нуля.

Поэтому нам нужно очень осмотрительно подходить к решению самых разных задач

Напомним, что расписание матчей Лиги чемпионов доступно на нашем сайте.

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