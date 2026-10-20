Фабрегас - о Лиги чемпионов: Серия А для нас – это самое главное

Главный тренер Комо Сеск Фабрегас прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов.

Напомним, что в среду итальянский клуб примет дома Манчестер Юнайтед.

По словам тренера, матч является важным для Комо, однако при этом команда все равно будет делать ставки именно на домашний чемпионат.

Готовиться к таким замечательным матчам – это здорово, но мы ни на минуту не должны забывать, что Серия А для нас – это самое главное.

Каждый день – важный шаг в нашем развитии. Мы новый клуб. Не в том смысле, что у нас нет истории, а потому, что три года назад мы начали все с нуля.

Поэтому нам нужно очень осмотрительно подходить к решению самых разных задач