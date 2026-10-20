Ливерпуль может оформить очередной дорогой трансфер в январе

Ливерпуль может серьезно потратиться в январе, пишет Teamtalk.

Мерсисадйцы активно интересуются 22-летним защитником Ламином Камара, выступающим за Монако.

Французский клуб доволен игроком и не хотел бы его отпускать, потому понадобится внушительная сумма, чтобы переубедить монегасков.

Трансфермаркт оценивает сенегальца в 55 млн евро, потому Ливерпулю придется выложить минимум 70-75 млн евро, чтобы заполучить игрока в январе.

В текущем сезоне на счету Камара десять матчей и два результативных действия.

Ранее также сообщалось, что украинский защитник выбыл с травмой.

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