Зинченко нашел место для тренировок после травмы

Аякс предложил украинцу поработать с ними.

Украинский защитник Александр Зинченко вскоре начнет тренировки после тяжелой травмы.

Напомним, что украинец травмировался во втором матче за Аякс, почти сразу после своего перехода.

Контракт с нидерландским клубом истек по завершении прошлого сезона.

Однако сейчас, когда Зинченко близок к восстановлению после травмы, Аякс предложил украинцу начать тренировки вместе с командой.

Ранее также сообщалось, что украинский защитник выбыл с травмой.

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