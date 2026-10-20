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Зинченко нашел место для тренировок после травмы

Аякс предложил украинцу поработать с ними.
Сегодня, 14:15       Автор: Андрей Безуглый
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Украинский защитник Александр Зинченко вскоре начнет тренировки после тяжелой травмы.

Напомним, что украинец травмировался во втором матче за Аякс, почти сразу после своего перехода.

Контракт с нидерландским клубом истек по завершении прошлого сезона. 

Однако сейчас, когда Зинченко близок к восстановлению после травмы, Аякс предложил украинцу начать тренировки вместе с командой.

Ранее также сообщалось, что украинский защитник выбыл с травмой.

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