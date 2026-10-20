ФИФА наказала тренера сборной Египта за обвинения в помощи Месси

Дисциплинарный комитет ФИФА отстранил главного тренера сборной Египта Хоссама Хассана на три матча за поведение и заявления после поражения от Аргентины на чемпионате мира-2026.

Аналогичное наказание получил брат тренера Ибрагим Хассан, входящий в тренерский штаб команды.

Нападающий египетской сборной Мустафа Зико дисквалифицирован на пять матчей.

Поводом для разбирательства стал матч 1/8 финала ЧМ-2026, в котором Египет уступил Аргентине со счетом 2:3. После игры Хоссам Хассан раскритиковал судейство и обвинил арбитров в том, что они лишили его команду победы. Специалист обвинил судей в том, что они помешали его команде победить, чтобы помочь Лионелю Месси в борьбе за титул чемпиона мира.

Мустафа Зико тогда назвал турнир сфальсифицированным и заявил, что арбитры намеренно обесценили усилия египетских футболистов. В дисциплинарном отчете ФИФА также упоминаются жесты Хоссама Хассана в адрес судьи.

Дисквалификации повлияют на участие египтян в отборочном турнире Кубка африканских наций-2027. Хоссам и Ибрагим Хассаны пропустят оба ноябрьских матча против Малави, а также первую игру сборной в марте против Анголы.

Зико не сможет выступать за национальную команду до июня 2027 года и пропустит оставшиеся четыре отборочных матча и еще одну международную встречу.

Египетская футбольная ассоциация уже запросила у ФИФА подробное обоснование вынесенных решений. После изучения документов организация намерена оценить юридические возможности и решить, стоит ли подавать апелляцию.

А в это время Реал требует, чтобы английские клубы возместили затраты на Суперлигу.

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