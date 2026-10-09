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Футбол

Мбаппе грозит дисквалификация до шести месяцев

ФИФА с 2027 года введет новые правила, которые предусматривают финансовую компенсацию клубу и возможное отстранение футболиста от официальных матчей.
Сегодня, 19:57       Автор: Сергей Носенко
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Будущее Килиана Мбаппе в мадридском Реале оказалось в центре внимания после появления в СМИ слухов о возможном уходе нападающего по окончании сезона-2026/27. При этом контракт 27-летнего футболиста с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Как сообщает испанское издание Mundo Depotivoo, если Мбаппе решит в одностороннем порядке разорвать соглашение с Реалом, ему могут грозить серьезные последствия.

Согласно новым положениям Регламента ФИФА по статусу и переходам игроков, которые вступят в силу 1 января 2027 года, мадридский клуб сможет потребовать полную компенсацию ущерба за нарушение контракта.

При ее расчете будут учитывать стоимость услуг футболиста, потенциально потерянный трансферный доход, расходы на поиск замены и другие убытки, связанные с досрочным расторжением соглашения.

Однако финансовыми претензиями дело может не ограничиться.

Если Реал обратится в ФИФА с жалобой на нарушение контракта в течение так называемого защищенного периода, Мбаппе может получить спортивную дисквалификацию. Hечь идет об отстранении от официальных матчей на четыре месяца. При отягчающих обстоятельствах срок может увеличиться до шести месяцев. При этом санкция не будет распространяться на матчи национальной сборной Франции.

Избежать подобных последствий Мбаппе сможет, если договорится с Реалом о досрочном расторжении контракта.

Официально о намерении покинуть мадридский клуб французский нападающий не объявлял.

Напомним, что Барселона потеряла свою звезду: Рафинья выбыл на некоторый срок.

 

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