Барселона потеряла свою звезду

Рафинье дадут время на восстановление.

Нападающий Барселоны Рафинья выбыл на некоторый срок, пишет Фабрицио Романо.

Главный тренер каталонцев Ханси Флик заявил, что бразилец пропустит один два матча.

По словам тренера, у Рафиньи нет травмы, однако клуб намерен поберечь его здоровье после матчей за Бразилию.

В прошлом сезоне Рафинья трижды травмировался, потому Барселона даст игру больше времени на восстановление. Рафинья не сыграет с Галатасараем и, вероятно, пропустит матч против Хетафе.

В текущем сезоне у бразильца восемь матчей, четырнадцать голов и три ассиста.

Ранее также сообщалось, что Барселона продлила контракт своего таланта.

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