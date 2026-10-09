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Футбол

Барселона потеряла свою звезду

Рафинье дадут время на восстановление.
Сегодня, 14:24       Автор: Андрей Безуглый
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Нападающий Барселоны Рафинья выбыл на некоторый срок, пишет Фабрицио Романо.

Главный тренер каталонцев Ханси Флик заявил, что бразилец пропустит один два матча.

По словам тренера, у Рафиньи нет травмы, однако клуб намерен поберечь его здоровье после матчей за Бразилию.

В прошлом сезоне Рафинья трижды травмировался, потому Барселона даст игру больше времени на восстановление. Рафинья не сыграет с Галатасараем и, вероятно, пропустит матч против Хетафе.

В текущем сезоне у бразильца восемь матчей, четырнадцать голов и три ассиста.

Ранее также сообщалось, что Барселона продлила контракт своего таланта.

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