Реал требует, чтобы английские клубы возместили затраты на Суперлигу

Реал хочет, чтобы английские клубы возместили часть затрат на Суперлигу, сообщает The Athletic.

Напомним, что Арсенал, Челси, Ливерпуль, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед и Сити в свое время присоединились к проекту Суперлиги, а затем покинули его.

Несмотря на то, что английские клубы вышли спустя пару дней, Реал все равно требует покрыть часть расходов.

По различным оценкам, речь идет о сумме в примерно 80 млн евро. Ранее расходы на продвижение турнира делили Реал, Барселона и Ювентус.

Ранее также сообщалось, что Галатасарай просит УЕФА усилить безопасность во Франции.

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