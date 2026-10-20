iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Галатасарай попросил УЕФА усилить меры безопасности на матче с Лиллем

Во Франции бушуют протесты.
Сегодня, 10:26       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Галатасарай побаиваться ехать во Францию на матч Лиги чемпионов, пишет Fanatik.

Напомним, что турецкий гранд должен сыграть против Лилля, однако во Франции сейчас бушуют протесты.

Галатасарай обратился в УЕФА с просьбой усилить меры безопасности, так как перенос матч в другое место даже не рассматривается.

Также отметим, что во Франции также сыграет и Барселона. Ожидается, что и на этом поединке будут усиленные меры безопасности.

На текущий момент четкого решения у ситуации нет. Галатасарай находится на связи с МИД Турции и посольством Франции.

Напомним, что расписание матчей Лиги чемпионов доступно на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Дакар-2027 могут перенести из Саудовской Аравии Дакар-2027 могут перенести из Саудовской Аравии
Тен Хаг: Роналду подвел МЮ и меня Тен Хаг: Роналду подвел МЮ и меня
Фабрегас - о Лиги чемпионов: Серия А для нас – это самое главное Фабрегас - о Лиги чемпионов: Серия А для нас – это самое главное
Олейникова вылетела на старте турнира в Осаке Олейникова вылетела на старте турнира в Осаке

Видео

Быстрая деклассация: Дюбуа за два раунда расправился с Уордли - видео боя
Быстрая деклассация: Дюбуа за два раунда расправился с Уордли - видео боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: старт третьего тура Лиги чемпионов
просмотров
Свитолина вылетела с турнира в Ухане
просмотров
УПЛ: Харьков обыграл Левый Берег в заключительном матче тура
просмотров
Лига чемпионов: ПСЖ - Барселона, Ливерпуль - Вильярреал и другие матчи третьего тура
просмотров

Последние новости

Ралли12:30
Дакар-2027 могут перенести из Саудовской Аравии
Европа11:40
Тен Хаг: Роналду подвел МЮ и меня
Лига Чемпионов10:57
Фабрегас - о Лиги чемпионов: Серия А для нас – это самое главное
Лига Чемпионов10:26
Галатасарай попросил УЕФА усилить меры безопасности на матче с Лиллем
Теннис09:50
Олейникова вылетела на старте турнира в Осаке
Европа09:00
Манчестер Сити ждет снятие огромного количества очков
Европа08:35
Футбол сегодня: старт третьего тура Лиги чемпионов
Лига Чемпионов08:20
Лига чемпионов: ПСЖ - Барселона, Ливерпуль - Вильярреал и другие матчи третьего тура
Лига Чемпионов07:25
Лига чемпионов, анонс 1-го игрового дня: ПСЖ против Барселоны
Вчера, 23:58
Европа23:58
Тоттенхэм сумел добыть первую в сезоне победу в АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK