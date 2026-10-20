Галатасарай попросил УЕФА усилить меры безопасности на матче с Лиллем

Галатасарай побаиваться ехать во Францию на матч Лиги чемпионов, пишет Fanatik.

Напомним, что турецкий гранд должен сыграть против Лилля, однако во Франции сейчас бушуют протесты.

Галатасарай обратился в УЕФА с просьбой усилить меры безопасности, так как перенос матч в другое место даже не рассматривается.

Также отметим, что во Франции также сыграет и Барселона. Ожидается, что и на этом поединке будут усиленные меры безопасности.

На текущий момент четкого решения у ситуации нет. Галатасарай находится на связи с МИД Турции и посольством Франции.

Напомним, что расписание матчей Лиги чемпионов доступно на нашем сайте.

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