Дакар-2027 могут перенести из Саудовской Аравии

Ралли-рейд может пройти в Марокко.

Легендарный ралли-рейд Дакар может быть перенесен.

Сразу ряд СМИ заявили, что запланированная на январь гонка в Саудовской Аравии не состоится.

Пока еще официальное решение не было принято, однако предполагается, что из-за ситуации в регионе Дакар-2027 не состоится, как запланирован.

Ралли, якобы, планируют перенести в Марокко. Гонщики стартуют в Испании и Португалии, а финальный день состоится уже в Марокко. Официальное решение ожидается со дня на день.

Ранее также сообщалось, что Формула-1 может отменить два последние Гран-при сезона.

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