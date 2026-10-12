Формула-1 может отменить два последних Гран-при сезона

Гонки в Катаре и Абу-Даби пока остаются в календаре, однако из-за ситуации на Ближнем Востоке у чемпионата есть альтернативный план.

Формула-1 продолжает рассматривать возможность изменения расписания заключительных этапов сезона-2026 на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. Если проведение гонок в Катаре и Абу-Даби окажется невозможным, чемпионат может завершиться в Италии на трассе в Имоле.

Гран-при Катара запланирован на 29 ноября, а финальный этап в Абу-Даби — на 6 декабря. Однако в начале октября генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что обе гонки остаются в календаре и чемпионат намерен придерживаться утвержденного расписания.

Имола рассматривается как запасной вариант на случай дальнейшего ухудшения ситуации в регионе.

Возможные изменения могут повлиять и на борьбу за чемпионский титул. После Гран-при Сингапура пилот Mercedes Кими Антонелли опережает своего напарника Джорджа Расселла на 102 очка. Итальянец может досрочно стать чемпионом уже на следующем этапе в США, в зависимости от результатов соперников.

До конца сезона по действующему расписанию остаются этапы в США, Мексике, Бразилии, Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.

Напомним, что Хаас будет выступать с двумя талантами Феррари.

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