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Автоспорт

Хаас будет выступать с двумя талантами Феррари

Команда подпишет Рафаэла Камара.
Сегодня, 09:55       Автор: Андрей Безуглый
Рафаэл Камара / Getty Images
Рафаэл Камара / Getty Images

Хаас окончательно определился с составом пилотов на следующий сезон, утверждает RacingNews365.

Напомним, что время Эстебана Окона в команде прошло, Хаас уже некоторое время искал замену французу.

Главным кандидатом считался юниор Феррари Рафаэл Камара, однако в последнее время активные слухи ходили об успехах Джека Дуэна.

Однако в Сингапуре Хаас и Феррари окончательно согласовали сделку по Камара, который и станет вторым пилотом американской команды.

На текущий момент 21-летний бразилец занимает вторую строчку в личном зачете в Формуле-2.

Напомним, что Макс Ферстаппен впервые выиграл Гран-при Сингапура.

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