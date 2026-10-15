Формула-1 возвращается в Африку

Формула-1 договорилась о проведении Гран-при в Руанде на протяжении десяти лет. Для чемпионата построят новую трассу в районе Бугесера, однако дебюта придется ждать до начала 2030-х годов.

О заключении соглашения официально объявила пресс-служба Формулы-1. Новый автодром появится примерно в 40 километрах к югу от столицы Руанды Кигали, неподалеку от строящегося международного аэропорта.

Проектированием трассы займутся бывший гонщик Александр Вурц и архитектор Карстен Тильке, участвовавший в создании других автодромов чемпионата. Согласно опубликованным планам, конфигурация будет включать 17 поворотов, а перепад высот составит около 197 метров.

"С возвращением в Африку в следующем десятилетии наш спорт будет представлен на всех обитаемых континентах", — заявил президент и генеральный директор чемпионата Стефано Доменикали.

Возвращение Формулы-1 в Африку станет первым с 1993 года, когда Гран-при проходил на трассе Кьялами в Южной Африке. Ранее одним из сторонников проведения гонки на континенте выступал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

При этом точная дата первого Гран-при в Руанде пока не определена. Организаторы ориентируются на начало 2030-х годов.

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