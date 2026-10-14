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Автоспорт

Ред Булл продлил контракт со своим руководителем

Лоран Мекьес подписал пятилетнее соглашение.
Сегодня, 20:10       Автор: Андрей Безуглый
Лоран Мекьес / Getty Images
Лоран Мекьес / Getty Images

Ред Булл официально объявил о новом контракте Лорана Мекьеса.

Текущий руководитель команды подписал новое пятилетнее соглашение.

Напомним, что французский инженер заменил на этом посту Кристиана Хорнера, перейдя из Рэйсинг Буллз.

В целом, под руководством Мекьеса, команда демонстрирует нестабильные показатели. Однако пока руководитель владеет полным доверием со стороны владельцев Ред Булл.

Ранее также сообщалось, что Ферстаппен проведет первую гонку с новым инженером.

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