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Автоспорт

Ферстаппен проведет первую гонку с новым инженером

Том Харт впервые заменит Джанпьеро Ламбьязе.
Вчера, 23:20       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

На Гран-при США в Остине Ред Булл намерены попробовать новую стратегию, пишет Crash.

Напомним, что бессменным гоночным инженером Макса Ферстаппена остается Джанпьеро Ламбьязе, который присоединится к Макларен в 2028 году.

Преемником британца станет Том Харт, который и проведет первый уикэнд с Максом.

Скорее всего, Ламбьязе доработает этот сезон и, возможно, часть следующего. Тем не менее Ред Булл решили понемногу вводить Харта в курс дела.

Ранее также сообщалось, что в Формулу-1 действительно вернутся V8.

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