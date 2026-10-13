Ферстаппен проведет первую гонку с новым инженером

На Гран-при США в Остине Ред Булл намерены попробовать новую стратегию, пишет Crash.

Напомним, что бессменным гоночным инженером Макса Ферстаппена остается Джанпьеро Ламбьязе, который присоединится к Макларен в 2028 году.

Преемником британца станет Том Харт, который и проведет первый уикэнд с Максом.

Скорее всего, Ламбьязе доработает этот сезон и, возможно, часть следующего. Тем не менее Ред Булл решили понемногу вводить Харта в курс дела.

Ранее также сообщалось, что в Формулу-1 действительно вернутся V8.

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