Президент ФИА анонсировал возвращение двигателей V8 в Формулу-1

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем объявил о возвращении двигателей V8 в Формулу-1.

Об этом чиновник рассказал на официальной презентации Гран-при Руанды.

Бен Сулайем рассказал, что новые моторы будет легче современных, а также их развитие и обслуживание станет дешевле. Решение по возвращению V8 уже принято.

Какие цели мы все ставим перед собой в контексте проектирования нового двигателя? Для нас, гонщиков, прежде всего важно снижение веса болида. Новые двигатели должны стать легче примерно на 80 кг. Возможно, мне пока не следовало распространяться об этом в прессе, но да, решение уже принято.

Далее, вторая цель – обеспечить экономическую эффективность проекта. Расхода на исследования и разработки, а также затраты, связанные непосредственно с двигателем, будут сокращены минимум на 50 процентов.

Ну и третья цель – это фактор, который важен для болельщиков. Я говорю о том, что двигатель Ф-1 должен звучать, а не шуметь