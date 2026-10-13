iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Президент ФИА анонсировал возвращение двигателей V8 в Формулу-1

Моторы вернуться уже в 2030 году.
Сегодня, 18:32       Автор: Андрей Безуглый
Мохамед бен Сулайем / Getty Images
Мохамед бен Сулайем / Getty Images

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем объявил о возвращении двигателей V8 в Формулу-1.

Об этом чиновник рассказал на официальной презентации Гран-при Руанды.

Бен Сулайем рассказал, что новые моторы будет легче современных, а также их развитие и обслуживание станет дешевле. Решение по возвращению V8 уже принято.

В отношении сезона-2030 особенно здорово то, что переход на новые двигатели V8, над которым мы работаем сообща, должен состояться именно в этом году. Таким образом, новые двигатели будут доступны участникам уже на первом Гран-при Руанды.

Какие цели мы все ставим перед собой в контексте проектирования нового двигателя? Для нас, гонщиков, прежде всего важно снижение веса болида. Новые двигатели должны стать легче примерно на 80 кг. Возможно, мне пока не следовало распространяться об этом в прессе, но да, решение уже принято.

Далее, вторая цель – обеспечить экономическую эффективность проекта. Расхода на исследования и разработки, а также затраты, связанные непосредственно с двигателем, будут сокращены минимум на 50 процентов.

Ну и третья цель – это фактор, который важен для болельщиков. Я говорю о том, что двигатель Ф-1 должен звучать, а не шуметь

Ранее также сообщалось, что Формула-1 может отменить два Гран-при.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Сабах оформил первую в истории победу в Лиге чемпионов Сабах оформил первую в истории победу в Лиге чемпионов
В Монако отказались изменить конфигурацию трассы В Монако отказались изменить конфигурацию трассы
Netflix купил трансляции ЧМ-2030 для Испании Netflix купил трансляции ЧМ-2030 для Испании
Женская сборная Украины в шаге от выхода на ЧМ-2027 Женская сборная Украины в шаге от выхода на ЧМ-2027

Видео

Судаков впервые за десять месяцев забил за Бенфику
Судаков впервые за десять месяцев забил за Бенфику

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Арсенала, Манчестер Юнайтед, Баварии, Барселоны, Интера во втором туре Лиги чемпионов
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла позиции после матчей Лиги наций, оказавшись ниже россиян
просмотров
Свитолина не сумела пробиться в полуфинал турнира в Пекина
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:50
Сабах оформил первую в истории победу в Лиге чемпионов
Формула 121:00
В Монако отказались изменить конфигурацию трассы
Европа20:28
Netflix купил трансляции ЧМ-2030 для Испании
Украина19:58
Женская сборная Украины в шаге от выхода на ЧМ-2027
Европа19:16
Барселона может перехватить скандального юниора МЮ
Формула 118:32
Президент ФИА анонсировал возвращение двигателей V8 в Формулу-1
Гимнастика17:50
Сборная росии по гимнастике лишилась своих лидеров на ЧМ-2026
Бокс16:00
Бокс: расписание боев
Бокс15:55
"У меня есть план на шесть боев": Дюбуа поставил перед собой амбициозную цель
Теннис15:20
Костюк проиграла в своем стартовом матче турнира в Ухане
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK