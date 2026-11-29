НХЛ: Даллас забросил семь шайб Юте, Вегас разгромил Монреаль, Вашингтон обыграл Сент-Луис
В ночь на воскресенье, 29 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого команды провели 13 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 29 ноября
Вегас – Монреаль – 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)
- 1:0 – 6 Коннелли (Андерссон)
- 1:1 – 13 Слафковски (Ларкин, Кофилд)
- 2:1 – 16 Олофссон (Айкел, Теодор)
- 3:1 – 28 Карлссон (Барбашев, Андерссон)
- 3:2 – 38 Судзуки (Эванс, Каррье)
- 4:2 – 47 Гертл (Марнер, Айкел)
- 5:2 – 48 Карлссон (Марнер, Коннелли)
- 6:2 – 55 Карлссон (Макнабб, Айкел)
Флорида – Тампа-Бэй – 1:2 (0:1, 1:1)
- 0:1 – 16 Гонсалвеш (Генцел)
- 1:1 – 27 Верхеге (Беннетт)
- 1:2 – 33 О’Райлли (Пойнт, МакДона)
Детройт – Нэшвилл – 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
- 0:1 – 2 Гегландер (Форсберг, Хейг)
- 0:2 – 3 Стэмкос (Вилсби, Йоси)
- 1:2 – 20 Реймонд
- 1:3 – 38 Форсберг
- 2:3 – 55 Копп (Реймонд, Шаро)
Нью-Джерси – Виннипег – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
- 1:0 – 11 Грицюк (Хишир, Зигенталер)
- 2:0 – 12 Хьюз (Хьюз, Браун)
- 2:1 – 28 Перфетти (Лаури)
Рейнджерс – Калгари – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
- 1:0 – 43 Лаба
Питтсбург – Торонто – 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
- 1:0 – 18 Летанг (Макгроарти, Лапьер)
- 1:1 – 23 Таварес (Реддиш, Марченко)
- 1:2 – 46 Реддиш (Макенна, Таварес)
- 2:2 – 59 Новак (Киндел, Кросби)
- 3:2 – 63 Лапьер (Карлссон, Койвунен)
Каролина – Оттава – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
- 1:0 – 0 Ахо (Свечников, Каррье)
- 2:0 – 9 Делорье (Никишин, Гостисбеер)
- 2:1 – 24 Пинто (Спенс, Ходжсон)
- 3:1 – 28 Славин (Холл, Блейк)
- 3:2 – 49 Холлидей (Шабо, Спенс)
Сент-Луис – Вашингтон – 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)
- 0:1 – 0 Протас (Фегервари, Леонард)
- 1:1 – 2 Бучневич (Каскимаки, Берггрен)
- 1:2 – 24 Дюбуа (Леонард, Гатсон)
- 1:3 – 31 Бовилье (Руа)
- 1:4 – 39 Дженнер
Филадельфия – Айлендерс – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
- 0:1 – 22 Макчелли (Хаттон, Хейнеман)
- 0:2 – 33 Шенн (Барзел, Хольмстрем)
- 1:2 – 56 Йорк (Зеграс, Барки)
Даллас – Юта – 7:4 (2:2, 3:1, 2:1)
- 1:0 – 9 Бенн (Факса, Сегин)
- 1:1 – 10 Кули (Ли, Сергачев)
- 1:2 – 15 Макбейн (Хейтон, Ямамото)
- 2:2 – 19 Хейсканен
- 3:2 – 25 Рантанен (Робертсон, Хейсканен)
- 3:3 – 29 Кули (Симашев, Гюнтер)
- 4:3 – 30 Робертсон (Бенн, Хейсканен)
- 5:3 – 32 Рантанен (Робертсон, Хейсканен)
- 6:3 – 54 Робертсон (Линделль, Лундквист)
- 6:4 – 58 Бориков (Пик, Джонс)
- 7:4 – 59 Сегин (Хейсканен, Грицковьян)
Колорадо – Сан-Хосе – 6:3 (2:0, 0:2, 4:1)
- 1:0 – 8 Нельсон (Джулсен, Лехконен)
- 2:0 – 11 Нельсон (Хьюз)
- 2:1 – 27 Стенберг (Селебрини, Граф)
- 2:2 – 36 Селебрини (Кесселринг, Годетт)
- 3:2 – 43 Келли (Бернс, Хьюз)
- 4:2 – 47 Нельсон (Малински, О'Коннор)
- 4:3 – 49 Смит (Марчмент, Делландреа)
- 5:3 – 54 Шварц (Келли)
- 6:3 – 58 Лехконен (Ландескуг, Нельсон)
Лос-Анджелес – Анахайм – 5:4 (1:1, 2:0, 2:3)
- 0:1 – 6 Готье (Гранлунд, Люно)
- 1:1 – 14 Панарин (Лаферрьер, Кемпе)
- 2:1 – 21 Фиала (Панарин, Лаферрьер)
- 3:1 – 27 Лаферрьер
- 3:2 – 45 Нестеренко (Гранлунд, Мур)
- 4:2 – 45 Панарин (Лаферрьер, Сиси)
- 4:3 – 51 Люно (Сеннеке, Солберг)
- 4:4 – 53 Сеннеке (Люно, Минтюков)
- 5:4 – 54 Хаула (Мур, Даути)
Сиэтл – Эдмонтон – 2:3 (2:0, 0:0, 0:2, 0:1)
- 1:0 – 15 Эванс
- 2:0 – 18 Вуд (Годро, Махура)
- 2:1 – 50 Макдэвид (Бушар, Экхольм)
- 2:2 – 59 Бушар (Драйзайтль)
- 2:3 – 60 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид)
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