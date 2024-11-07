НХЛ: Вегас уверенно победил Эдмонтон, Детройт разгромил Чикаго

В рамках очередного игрового дня НХЛ состоялось всего лишь три матча.

Самой интересной вывеской стал матч между одним из лидеров востока Вегасом и Эдмонтоном.

Эдмонтон - Вегас 2:4

Шайбы: Кулак, 32, Хайман, 35 - Айкел, 16, Генифин, 50, 59, Стоун, 60

Чикаго - Детройт 1:4

Шайбы: Фолиньо, 28 - Дебринкет, 19, Ларкин, 32, Велено, 43, Колл, 57

Вашингтон - Нэшвилл 3:2

Шайбы: Макмайкл, 4, Протас, 35, Овечкин, 55 - Парссинен, 3, Стэмкос, 35

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