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НХЛ: Вегас уступил Нью-Джерси, Флорида одолела Виннипег, Калгари победил Сиэтл

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 10:35       Автор: Игорь Мищук
Нью-Джерси обыграл Вегас / Getty Images
Нью-Джерси обыграл Вегас / Getty Images

В ночь на субботу, 31 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 30 октября

Вегас – Нью-Джерси – 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 5 Люк Хьюз (Манта), 1:1 – 16 Стоун (Марнер), 2:1 – 17 Барбашев (Макнэбб, Марнер), 2:2 – 18 Грицюк, 2:3 – 23 Джек Хьюз (Братт), 2:4 – 38 Грицюк (Зигентхалер), 2:5 – 57 Джек Хьюз

Флорида – Виннипег – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 18 Райнхарт (Джонс, Верхэге), 2:0 – 22 Лунделль (Джонс), 2:1 – 29 Коннор (Пионк, Шайфли), 3:1 – 35 Джонс (Райнхарт), 3:2 – 48 Баррон (Демело, Мерсер), 4:2 – 53 Лунделль (Луостаринен, Эллер), 5:2 – 58 Лунделль (Луостаринен)

Калгари – Сиэтл – 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Фрост (Коронато, Фараби), 1:1 – 11 Годро (Стивенсон, Самоскевич), 2:1 – 25 Суниев (Фрост), 3:1 – 28 Гридин (Коронато, Фараби), 4:1 – 30 Фараби (Коронато, Баклунд), 4:2 – 38 Самоскевич (Каттон, Какко), 5:2 – 41 Коронато (Уайтклауд), 6:2 – 58 Строум (Поспишил, Гридин)

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