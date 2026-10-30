Английские клубы хотят вернуть защитника Реала в АПЛ

Ряд английских клубов заинтересованы в возвращении в АПЛ Трента Александера-Арнольда, пишет Marca.

Защитник в текущем сзеоне практически не получает игрового времени, что теоретически открывает возможность для его трансфера уже в январе.

У англичанина лишь 53 минуты на поле в текущем сезоне, даже несмотря на ряд травм и дисквалификаций в команде.

Тем не менее, источники, близкие к игроку утверждают, что его все устраивает и он не рассматривает возможность ухода из Реала.

Ранее также сообщалось, что украинский футболист претендует на награду игроку месяца. в Испании.

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