iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Английские клубы хотят вернуть защитника Реала в АПЛ

Трент Александер-Арнольд не хочет покидать Испанию.
Вчера, 19:19       Автор: Андрей Безуглый
Трент Александер-Арнольд / Getty Images
Трент Александер-Арнольд / Getty Images

Ряд английских клубов заинтересованы в возвращении в АПЛ Трента Александера-Арнольда, пишет Marca.

Защитник в текущем сзеоне практически не получает игрового времени, что теоретически открывает возможность для его трансфера уже в январе.

У англичанина лишь 53 минуты на поле в текущем сезоне, даже несмотря на ряд травм и дисквалификаций в команде.

Тем не менее, источники, близкие к игроку утверждают, что его все устраивает и он не рассматривает возможность ухода из Реала.

Ранее также сообщалось, что украинский футболист претендует на награду игроку месяца. в Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Опубликованы результаты голосования за Золотой мяч Опубликованы результаты голосования за Золотой мяч
Гран-при Мексики: Леклер возглавил зачет первой практики Гран-при Мексики: Леклер возглавил зачет первой практики
Новичок Челси, вероятно, не сыграет в этом году Новичок Челси, вероятно, не сыграет в этом году
УПЛ: Шахтер обыграл Оболонь на старте 11-го тура УПЛ: Шахтер обыграл Оболонь на старте 11-го тура

Видео

Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере
Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: старт тура УПЛ, матчи Шахтера, ПСЖ, Вильярреала
просмотров
УПЛ: Шахтер обыграл Оболонь на старте 11-го тура
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли Шахтеру в 1/8 финала Кубка Украины
просмотров
Ястремская потерпела поражение во втором круге турнира в Гуанчжоу
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:13
Европа23:13
Опубликованы результаты голосования за Золотой мяч
Формула 122:00
Гран-при Мексики: Леклер возглавил зачет первой практики
Европа21:25
Новичок Челси, вероятно, не сыграет в этом году
Украина20:30
УПЛ: Шахтер обыграл Оболонь на старте 11-го тура
Украина20:15
Шахтер все-таки дожал Оболонь во втором тайме
Европа19:19
Английские клубы хотят вернуть защитника Реала в АПЛ
Формула 118:25
Ветеран Формулы-1 подтвердил срок окончания карьеры
Европа17:45
Милан официально продлил контракт с главной звездой
Европа16:40
Украинский форвард претендует на игрока месяца
Другое15:45
Украинка завоевала серебро чемпионата мира по борьбе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK