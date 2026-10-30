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Футбол

Новичок Челси, вероятно, не сыграет в этом году

Максанс Лакруа получил тяжелую травму.
Вчера, 21:25       Автор: Андрей Безуглый
Максенс Лакруа / Getty Images
Максенс Лакруа / Getty Images

Защитник Челси Максанс Лакруа более не сыграет в этом сезоне, пишет talkSPORT.

Напомним, что француз получил травму еще в матче с Ливерпулем в кубковом поединке.

Окружение игрока объявило, что у защитника разрыв мышц бедра третьей степени. В клубе же заявили, что игрок вернется после международной паузы.

Однако, вероятней всего, с учетом тяжести травмы, восстановление Лакруа займет не менее девяти недель. Вероятно. в этом году он уже не сыграет.

В текущем сезоне Максанс Лакруа провел 11 матчей, отлчившись одним ассистом.

Ранее также сообщалось, что украинский футболист претендует на награду игроку месяца в Испании.

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