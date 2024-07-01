Экс-тренер Кливленда возглавил Детройт

НБА на своем официальном сайте объявила, что Детройт Пистонс получили нового главного тренера, которым стал Джей Би Бикерстафф.

Стороны договорились о соглашении, которое будет рассчитано на пять лет.

В мае Кливленд Кавальерс уволили Бикерстаффа с поста главного тренера после того, как команда не смогла обыграть Бостон (1-4) во втором раунде плей-офф сезона-2023/24.

Детройт в свою очередь в середине июня расстался с Монти Уильямсом, который возглавил команду лишь год назад, подписав рекордный контракт.

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По итогам прошедшего сезон "поршни" стали худшей командой лиги, одержав всего 14 побед и потерпев при этом 68 поражений.

Напомним, что ранее НБА обнародовала новый потолок зарплат и налог на роскошь на следующий сезон.

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