Пол Джордж договорился о многолетнем контракте с Филадельфией

Отказавшись от контракта, который ему предложили Клипперс, Пол Джордж вышел на рынок свободных агентов.

Не сумев договориться с Лос-Анджелесом о новой сделке, 34-летний форвард нашел себе новую команду.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, Джордж согласовал максимальный контракт с Филадельфией. Соглашение рассчитано на четыре года, за которые баскетболист получит 212 миллионов долларов.

При этом также сообщается, что у PG13 есть опция игрока на последний сезон по контракту с Сиксерс.

BREAKING: Free agent F Paul George has agreed on a four-year, $212 million maximum contract with the Philadelphia 76ers, sources tell ESPN. George committed in a meeting with Sixers officials and returns East to join Joel Embiid and Tyrese Maxey in pursuit of an NBA title. pic.twitter.com/pkCfGu3hyp