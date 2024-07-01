iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Пол Джордж договорился о многолетнем контракте с Филадельфией

PG13 возвращается в Восточную конференцию, объединившись с Джоэлом Эмбиидом.
Сегодня, 11:34
Пол Джордж / Getty Images
Пол Джордж / Getty Images

Отказавшись от контракта, который ему предложили Клипперс, Пол Джордж вышел на рынок свободных агентов.

Не сумев договориться с Лос-Анджелесом о новой сделке, 34-летний форвард нашел себе новую команду.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, Джордж согласовал максимальный контракт с Филадельфией. Соглашение рассчитано на четыре года, за которые баскетболист получит 212 миллионов долларов.

При этом также сообщается, что у PG13 есть опция игрока на последний сезон по контракту с Сиксерс.

Читай также: ЛеБрон готов пойти на снижение зарплаты, чтобы помочь Лейкерс усилить ростер

Пол Джордж провел в составе Клипперс пять лет. Лучшим его достижением в команде стал финал Западной конференции в 2021 году, который "парусники" проиграли Финиксу со счетом 2-4.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми сделками, которые были оформлены в НБА в рамках межсезонья.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс Пол Джордж Филадельфия 76ерс

Статьи по теме

Голден Стэйт собирается отказаться от Томпсона в пользу Джорджа Голден Стэйт собирается отказаться от Томпсона в пользу Джорджа
Филадельфия отказалась от варианта с подписанием Джорджа Филадельфия отказалась от варианта с подписанием Джорджа
Франция пригласила Погба и Матюиди на матч против Бельгии Франция пригласила Погба и Матюиди на матч против Бельгии
В Одесі та Києві відкрились рекрутингові центри 28 ОМБр В Одесі та Києві відкрились рекрутингові центри 28 ОМБр
Помочь журналистам

Видео

Голевая феерия в обзоре матча Испания - Грузия
Голевая феерия в обзоре матча Испания - Грузия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Евро-202413:20
Франция пригласила Погба и Матюиди на матч против Бельгии
Другие13:03
В Одесі та Києві відкрились рекрутингові центри 28 ОМБр
Евро-202413:01
Австрия – Турция: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202412:57
Румыния – Нидерланды: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Европа12:52
Манчестер Юнайтед презентовал экипировку на следующий сезон: новые формы футбольных команд на следующий сезон
Европа12:44
Манчестер Юнайтед презентовал домашнюю форму на сезон-2024/25
Европа12:22
Манчестер Юнайтед предложил пятилетний контракт футболисту Баварии
Формула 112:14
Руководитель МакЛарен: Ф1 нужно исправить некоторые правила, чтобы избежать повторения 2021 года
Европа11:49
Энрике принял решение избавиться от одного из самых высокооплачиваемых игроков ПСЖ
НБА11:34
Пол Джордж договорился о многолетнем контракте с Филадельфией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK