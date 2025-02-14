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НБА: Юта с Михайлюком в овертайме уступила Клипперс, Голден Стэйт обыграл Хьюстон

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:35
Клипперс обыграли Юту / Getty Images
Клипперс обыграли Юту / Getty Images

В ночь на пятницу, 14 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны пять матчей.

Результаты матчей НБА за 13 февраля

Хьюстон – Голден Стэйт 98:105 (19:28, 29:34, 22:20, 28:23)

Хьюстон: А. Холидэй (25 + 8 подборов), Шенгюн (10 + 13 подборов), Грин (9), Брукс (7), Томпсон (4 + 9 подборов + 5 потерь) – старт; Лэндейл (13 + 8 подборов), Уильямс (11), Грин (10), Уитмор (6), Тэйт (3), Шеппард (0), Адамс (0).

Голден Стэйт: Карри (27), Батлер (19 + 8 подборов), Подземски (18), Др. Грин (13 + 8 передач), Муди (10) – старт; Спенсер (6), Сантос (5), Луни (5 + 9 подборов), Хилд (2), Пост (0).

Новый Орлеан – Сакраменто 140:133 OT (28:29, 32:36, 38:30, 29:32, 13:6)

Новый Орлеан: Макколлум (43 + 7 подборов), Альварадо (18 + 8 передач), Мерфи (18 + 9 подборов + 11 передач), Грин (9 + 7 подборов + 5 перехватов), Мисси (2) – старт; Робинсон-Эрл (16), Хоукинс (16), Маткович (13), Б. Браун (5), Ривс (0).

Сакраменто: Лавин (32 + 10 передач), Монк (24 + 9 передач), Сабонис (22 + 28 подборов + 5 потерь), Дерозан (20), Мюррэй (13 + 8 подборов) – старт; Лайлс (8), Эллис (7), Валанчюнас (4), Ларэвиа (3).

Даллас – Майами 118:113 (21:22, 34:34, 29:27, 34:30)

Даллас: Экзам (27), Кристи (19), Динуидди (18 + 6 передач), Эдвардс (15 + 9 подборов), Проспер (10) – старт; Маршалл (12 + 9 подборов), Уильямс (11), Келли (4), Харди (2).

Майами: Хирро (40 + 8 подборов), Уэйр (17 + 9 подборов), Андерсон (15 + 10 подборов), Хакес (6), Митчелл (5) – старт; Беркс (12 + 7 подборов), Д. Робинсон (9), Йович (6), Ларссон (3).

Миннесота – Оклахома-Сити 116:101 (37:24, 27:32, 33:31, 19:14)

Миннесота: Рид (27 + 13 подборов + 7 передач), Эдвардс (23 + 8 подборов + 7 передач), Макдэниэлс (21), Александер-Уокер (14), Кларк (4) – старт; Шэннон (13), Гарза (8 + 8 подборов), Диллингэм (6), Инглс (0), Майнотт (0), Миллер (0), Ньютон (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (24 + 8 подборов + 9 передач), Джейлен Уильямс (20), Дорт (14), Холмгрен (11 + 12 подборов), Хартенштайн (10 + 12 подборов) – старт; Уиггинс (10), К. Уильямс (9), Флэглер (2), Джо (1), Дюкас (0), Джейлин Уильямс (0), Джонс (0).

Юта – Клипперс 116:120 OT (33:26, 27:28, 35:32, 13:22, 8:12)

Юта: Филиповски (20 + 10 подборов), Маркканен (20), Коллинз (17 + 7 подборов), Коллиер (16 + 8 передач + 7 потерь), Михайлюк (7) – старт; Джордж (13 + 9 передач), Сенсабо (10), Джузэнг (8), Поттер (3 + 9 подборов), Уильямс (2).

Украинец Святослав Михайлюк вышел на игру в стартовой пятерке и провел на площадке 28 минут. За это время он набрал семь очков, сделал одну передачу, совершил три подбора и один перехват при двух фолах и двух потерях.

Клипперс: Пауэлл (41), Харден (32 + 10 подборов + 7 передач), Зубац (10 + 8 подборов), Д. Джонс (8), Данн (4 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Симмонс (12 + 7 подборов + 6 передач), Богданович (7), Батюм (6), Браун (0).

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