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Баскетбол

Рынок свободных агентов и контракты НБА: Сиакам подписал максимальное продление с Индианой

ISPORT собрал все сделки команд с игроками с момента наступления межсезонья.
Сегодня, 17:57
Паскаль Сиакам / Getty Images
Паскаль Сиакам / Getty Images

С окончанием сезона Национальной баскетбольной ассоциации начинается межсезонье, во время которого команды занимаются продлением своих игроков, а также ищут усиление на рынке свободных агентов.

Лига ввела изменение в правило ведения переговоров со свободными агентами. Теперь у клубов есть возможность договариваться о продлении со своими игроками до 1 июля.

Однако на переговоры со свободными агентами из других клубов прежнее правило остается в силе - только начиная с 1 июля, иначе команду могут наказать за тамперинг.

ISPORT представляет все сделки, которые были оформлены с наступлением межсезонья.

19 июня

  • Паскаль Сиакам и Индиана договорились о подписании максимального контракта: 189,5 миллиона на 4 года;
  • Гэри Пэйтон II останется в Голден Стэйт, воспользовавшись опцией игрока на следующий сезон (9,1 миллиона).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: свободные агенты рынок свободных агентов

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