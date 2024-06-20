Рынок свободных агентов и контракты НБА: Сиакам подписал максимальное продление с Индианой

ISPORT собрал все сделки команд с игроками с момента наступления межсезонья.

С окончанием сезона Национальной баскетбольной ассоциации начинается межсезонье, во время которого команды занимаются продлением своих игроков, а также ищут усиление на рынке свободных агентов.

Лига ввела изменение в правило ведения переговоров со свободными агентами. Теперь у клубов есть возможность договариваться о продлении со своими игроками до 1 июля.

Однако на переговоры со свободными агентами из других клубов прежнее правило остается в силе - только начиная с 1 июля, иначе команду могут наказать за тамперинг.

ISPORT представляет все сделки, которые были оформлены с наступлением межсезонья.

19 июня