Рынок свободных агентов и контракты НБА: Сиакам подписал максимальное продление с Индианой
ISPORT собрал все сделки команд с игроками с момента наступления межсезонья.
С окончанием сезона Национальной баскетбольной ассоциации начинается межсезонье, во время которого команды занимаются продлением своих игроков, а также ищут усиление на рынке свободных агентов.
Лига ввела изменение в правило ведения переговоров со свободными агентами. Теперь у клубов есть возможность договариваться о продлении со своими игроками до 1 июля.
Однако на переговоры со свободными агентами из других клубов прежнее правило остается в силе - только начиная с 1 июля, иначе команду могут наказать за тамперинг.
ISPORT представляет все сделки, которые были оформлены с наступлением межсезонья.
19 июня
- Паскаль Сиакам и Индиана договорились о подписании максимального контракта: 189,5 миллиона на 4 года;
- Гэри Пэйтон II останется в Голден Стэйт, воспользовавшись опцией игрока на следующий сезон (9,1 миллиона).