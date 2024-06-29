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Баскетбол

ЛеБрон станет свободным агентом, но подпишет новый контракт с Лейкерс

История "Короля" с Лос-Анджелесом продолжится.
Сегодня, 21:26
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

В ближайшее время суперзвезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс снова станет свободным агентом.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, 39-летний форвард принял решение отказаться от опции игрока на следующий сезон, за который он заработал бы 51,4 миллиона долларов.

В результате этого он станет неограниченно свободным агентом. Однако баскетболист не сменит организацию.

По информации источника, Джеймс собирается подписать с "озерниками" новый контракт. Ранее появилась информация, что Лос-Анджелес готов дать ЛеБрону максимальный контракт на три года и 160 миллионов.

Решение ЛеБрона Джеймса остаться в Лос-Анджелес Лейкерс может быть связано с тем, что "пурпурно-золотые" выбрали его сына Бронни на драфте НБА-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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