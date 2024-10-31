ЛеБрон: Первые очки Бронни в НБА - невероятный момент
Минувшей ночью состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором Лейкерс на выезде уступили Кливленду со счетом 110:134.
Эта игра стала особенно для звезды "озерников" ЛеБрона Джеймса и его сына Бронни. Именно в игре против родной команды "Короля" и в своем родном городе 20-летний защитник набрал свои первые очки в лиге.
Bronny James scores his first-career bucket!— NBA (@NBA) October 31, 2024
Special moment in Cleveland 💯 pic.twitter.com/pauUZQ14AX
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И хотя первые два очка стали единственными для Бронни за 5 минут, которые он провел на паркете, ЛеБрон все равно выделил этот момент.
"Он был лучше, чем я, когда я оказался в такой же ситуации. Двадцать тысяч фанатов выкрикивают твое имя, чтобы войти в игру… Я просто хвалю его за хладнокровие в том, как он подходит к игре и к жизни в целом", - цитирует ЛеБрона BasketNews.
"Видеть, как он попадает свой первый бросок в НБА на этой арене, где он вырос недалеко отсюда, это невероятный момент... Невероятный момент для него и нашей семьи".
Сам Джеймс-старший стал самым результативным игроком поединка, набрав 26 очков, 6 подборов и 3 передачи за 29 минут.
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