ЛеБрон: Первые очки Бронни в НБА - невероятный момент

Это событие произошло в родном городе Джеймса-младшего, в котором его отец принес родной команде первое чемпионство.

Минувшей ночью состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором Лейкерс на выезде уступили Кливленду со счетом 110:134.

Эта игра стала особенно для звезды "озерников" ЛеБрона Джеймса и его сына Бронни. Именно в игре против родной команды "Короля" и в своем родном городе 20-летний защитник набрал свои первые очки в лиге.

Bronny James scores his first-career bucket!



Special moment in Cleveland 💯 pic.twitter.com/pauUZQ14AX — NBA (@NBA) October 31, 2024

Читай также: Instagram удалил комментарий игрока НБА на необычное предложение тренера Бостона

И хотя первые два очка стали единственными для Бронни за 5 минут, которые он провел на паркете, ЛеБрон все равно выделил этот момент.

"Он был лучше, чем я, когда я оказался в такой же ситуации. Двадцать тысяч фанатов выкрикивают твое имя, чтобы войти в игру… Я просто хвалю его за хладнокровие в том, как он подходит к игре и к жизни в целом", - цитирует ЛеБрона BasketNews.

"Видеть, как он попадает свой первый бросок в НБА на этой арене, где он вырос недалеко отсюда, это невероятный момент... Невероятный момент для него и нашей семьи".

Сам Джеймс-старший стал самым результативным игроком поединка, набрав 26 очков, 6 подборов и 3 передачи за 29 минут.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!