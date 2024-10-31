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Баскетбол

Instagram удалил комментарий игрока НБА на необычное предложение тренера Бостона

Стивен Адамс всего-лишь предложил за деньги ударить другого баскетболиста.
Сегодня, 11:51
Стивен Адамс / Getty Images
Стивен Адамс / Getty Images

Главный тренер Бостон Селтикс Джо Маззула выступил с необычным предложением разрешить игрокам НБА драться на площадке.

Таким образом наставник хочет вернуть фанатам интерес к игре. И один из игроков услышал его - центровой Хьюстон Рокетс Стивен Адамс даже был готов стать первым в этой инициативе.

Под постом с этой новостью в Instagram он оставил комментарий, который вскоре был удален, о чем игрок сообщил у себя на странице.

"За 20 долларов я ударю Руди Гобера (центровой Миннесоты) прямо в нос", - написал Адамс.

https://www.instagram.com/stevenadams/
https://www.instagram.com/stevenadams/

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Стоит отметить, что в недавней игре с Сан-Антонио (106:101) Стивен Адамс дебютировал за Хьюстон в официальной игре, пропустив до этого несколько матчей из-за травмы колена.

В игре со "шпорами" 31-летний новозеландец провел на паркете почти 14 минут, за которые успел набрать 6 очков и 3 подбора при одной потере.

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