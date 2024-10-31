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Баскетбол

Торонто остался без своего лучшего игрока, получившего перелом глазницы

В ближайшее время тяжелый сезон Рэпторс станет еще тяжелее.
Сегодня, 09:45
Скотти Барнс / Getty Images
Скотти Барнс / Getty Images

Свингмен Торонто Рэпторс Скотти Барнс получил перелом правой глазницы в недавнем матче против Денвера (125:127 ОТ), сообщает The Athletic.

По этой причине 23-летний баскетболист будет вынужден пропустит минимум три недели.

Барнс получил перелом глазницы в результате удара локтем от центрового Денвера Николы Йокича. Инцидент произошел за 34 секунды до конца четвертой четверти при счете 112:108 в пользу Торонто.

Скотти упал на паркет, взявшись за лицо, но судьи не остановили игру, позволив Денверу сократить отставание в счете до двух очков.

Рэпторс взяли тайм-аут, чтобы игрок покинул площадку и ушел в раздевалку.

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После стартовых пяти туров Торонто имеет худшие показатели на Востоке, выиграв всего один матч из пяти.

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