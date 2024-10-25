У Бостона будут конкуренты на Востоке, Оклахома станет чемпионом? Анонс и прогнозы сезона НБА
Совсем недавно стартовал очередной, уже 79-й сезон Национальной баскетбольной ассоциации.
Команды провели межсезонье, как обычно, по-разному: кто-то захотел усилиться, чтобы постараться выступить как можно лучше, а кто-то решил слить свои активы, чтобы танковать и иметь больше шансов получить высокий пик на будущем Драфте.
И все-таки одно осталось неизменным: этот сезон будет привлекать внимание болельщиков, ведь он обещает стать еще более интересным, чем прошлый.
Чего ждать от сезона-2024/25, кто будет бороться за всевозможные награды и кто станет чемпионом НБА - все это в анонсе от редакторов ISPORT Василия Войтюка и Алексея Погорелова.
Чемпион НБА
Алексей Погорелов: Оклахома-Сити Тандер
Еще в прошлом сезоне эксперты считали Оклахому одним из фаворитов на чемпионскую "гайку", ведь у Марка Дэйно собрался очень интересный коллектив с лидером, который был претендентом на звание MVP.
Но тогда на пути Тандер встал Даллас, который выиграл серию в шести матчах и прошел весь путь до Финала, где уступил более сильному Бостону. Новый сезон обещает подарить фанатам ОКС куда больше приятных моментов.
Оклахома - главный фаворит на победу в регулярном сезоне на Западе. По крайней мере, так считают 80% генеральных менеджеров НБА.
И ведь не поспоришь: состав стал еще лучше, команда усилилась "Лысой Мамбой" Алексом Карузо, который будет пахать в обороне за четверых. Добавился Айзея Хартенштайн (хоть сейчас он и травмирован), который должен будет облегчить жизнь Чету Холмгрену под своим и чужим кольцами.
Фронт-офису удалось переподписать важных ролевиков (Айзея Джо и Аарон Уиггинс). Никуда не делись Джейлен Уильямс, который должен стать еще лучше, Лу Дорт, и, конечно же Шай Гилджес-Александер.
На бумаге Оклахома - безоговорочный победитель Запада и серьезный претендент на титул, который способен одолеть и Бостон, и Нью-Йорк. И если с первым спорить вообще нет смысла, то что касается второго, мы проверим в мае-июне.
Василий Войтюк: Бостон Селтикс
"Зеленым" удалось сохранить свою чемпионскую команду, которой они в прошлом сезоне достаточно уверенно заработали "гайки". Поэтому, если и в этом сезоне травмы не помешают, именно Бостон для меня является главным фаворитом на первенство в НБА.
На Востоке конкуренция выглядит не столь серьезной, как на Западе и "кельты" могут дойти до финала гораздо менее уставшими, чем соперники.
Уже шесть лет в НБА всегда меняется чемпион, но Бостон точно захочет и при этом имеет очень большие шансы исправить эту ситуацию. Кажется, что если Кристапс Порзингис и Эл Хорфорд смогут "дожить" до плей-офф, то вероятность стать чемпионом у остальных команд лиги будет не очень большой.
Финалист НБА
Алексей Погорелов: Нью-Йорк Никс
Да, выбор в некоторой степени можно считать авантюрным, но у него есть свои аргументы.
В прошлом году команда Тома Тибодо стала одной из сенсаций, заняв второе место на Востоке. Тогда Никс еще не могли конкурировать на равных с Бостоном, но по крайней мере многие ожидали увидеть их в Финале конференции. Но Индиана смогла остановить Нью-Йорк, обломав ожидания фанатов.
В этом году такое вряд ли произойдет. Создается впечатление, что фронт-офис Никс решил пойти ва-банк и максимизировать свои шансы воспользоваться своим чемпионским окном, пока на Востоке есть лишь один гигант в лице Селтикс. И сейчас все выглядит как то, что эта команда была собрана только ради того, чтобы победить Бостон.
Упоминая руководство клуба, нельзя забывать о жертвенности Джейлена Брансона, который отказался от огромнейших денег ради того, чтобы команда воспользовалась свободным местом в платежке. Именно благодаря этому в Нью-Йорк переехал Карл-Энтони Таунс.
Не забываем о Микале Бриджесе, который должен стать любимым игроком Тибодо. Потерю Джулиуса Рэндла можно считать даже приобретением, а вот уход Донте ДиВинченцо расстроил тех, кто хотел увидеть воспитанников Виллановы в составе Никс.
Единственное, что может остановить Нью-Йорк - травмы. Если костяк команды останется здоровым, Никс вполне способны шокировать Бостон и сыграть в Финале НБА.
Василий Войтюк: Миннесота Тимбервулвз
Клуб, потерявший в межсезонье главную звезду последних десяти лет, будет претендентом на чемпионский титул?
Да.
Карл-Энтони Таунс покинул "волков", но в прошлом году было очевидно, что та команда Миннесоты выглядит не лучшим образом, игроки не сочетаются на все 100%, а потому с бигменом расстались без жалости, при этом получив за него очень неплохую компенсацию, которая, скорее, увеличила шансы команды на итоговый успех.
Для Тимбервулвз этот сезон может быть переломным. Им есть что показывать и, вероятно, не выход в финал Конференции – будет считаться провалом. Они сделали ставку на победу и имеют достаточно большие шансы на нее. Возможно, таких шансов больше не будет, поэтому пользоваться им нужно прямо сейчас.
MVP регулярного сезона
Алексей Погорелов: Лука Дончич (Даллас)
Последние года три Лука Дончич стабильно идет в тройке претендентов на звание самого ценного игрока. Но все разы он пролетает мимо награды.
Дойдя до Финала в прошлом году, он заметно поднял свои котировки в гонке за звание MVP нового сезона. Да, так и работает НБА: частенько награду выдают, так сказать, за выслугу лет. И после того, как Никола Йокич забрал свои три награды, следующим в очереди определенно идет словенская суперзвезда Далласа.
Для некоторых может быть шоком, но сезон-2024/25 станет для 25-летнего Дончича уже седьмым(!) в НБА. Да, кажется, словно он играет уже целую вечность. И за эту вечность он уже успел побить рекорды, особенно в плане результативности, а к некоторым он максимально приближается.
Например: этот сезон Лука начнет с третьим самым большим средним показателем набранных очков за карьеру (28,7) в истории лиги, уступая лишь Майклу Джордану (30,12) и Уилту Чемберлену (30,07). За исключением лишь одного сезона, Лука с каждым разом этот показатель повышал, а в прошлом сезоне он достиг невероятной отметки 33,9 очка за матч.
Нет ни одной причины предполагать, что в новом сезоне Дончич сбавит обороты. Он дошел до Финала, куда он явно хочет вернуться за реваншем, летом он отдыхал, в отличие от других звезд НБА, которые ездили на Олимпиаду. Да и пивом в межсезонье он вроде бы не слишком увлекался. По крайней мере, фото в социальных сетях демонстрируют, что сейчас он находится в отличной физической форме.
По мнению букмекеров, борьба за MVP пройдет среди двух игроков: Дончич и Гилджес-Александер. Если Маверикс финишируют в ТОП-3 на Западе, а Лука будет лучшим скорером лиги, не будет ни единой причины не давать ему эту награду.
Василий Войтюк: Энтони Эдвардс (Миннесота)
Претендентов на эту награду будет очень много. Конечно, Лука Дончич, наверное, один из главных, но после успеха Далласа в прошлом сезоне, если команда в этот раз не попадет хотя бы в топ-4 конференции, шансы словенца станут меньше.
Поэтому я своего кандидата выбирал между двумя молодыми командами-претендентами, которые также имеют ярко выраженных лидеров – Оклахомой и Миннесотой и Шаем Гилджес-Александером и Энтони Эдвардсом соответственно.
ШГА в прошлом сезоне уже был среди главных претендентов, а потому все же свой выбор я оставляю с Эдвардсом.
Хотя это было понятно и раньше, но теперь он не один из лидеров, а сам лидер коллектива, который будет претендовать на чемпионство. И если Энтони сможет затянуть "волков" на первое место в конференции, то не понимаю, что должен делать кто-нибудь другой, чтобы отобрать у него МВП.
Прогноз на другие награды
|Алексей Погорелов
|Василий Войтюк
|Рид Шепард
|Новичок года
|Далтон Кнехт (Лейкерс)
|Джейлен Уильямс (Оклахома)
|Самый прогрессирующий игрок
|Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио)
|Бен Симмонс (Бруклин)
|Камбек года
|Лонзо Болл (Чикаго)
|Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио)
|Лучший защитный игрок
|Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио)
|Малик Монк (Сакраменто)
|Лучший шестой игрок
|Наз Рид (Миннесота)
|Име Удока (Хьюстон)
|Лучший тренер
|Крис Финч (Миннесота)
|Хьюстон Рокетс
|Кто удивит?
|Атланта Хоукс
|Лос-Анджелес Клипперс
|Кто разочарует?
|Филадельфия Сиксерс
|Алперен Шенгюн (Хьюстон)
|Кто поедет на дебютный МВЗ?
(кроме Вэмбаньями)
|Чет Холмгрен
Еще несколько возможных событий и прогнозов на них
В.В.: Сделает ли Вембаньяма квадрупл-дабл в этом сезоне?
Да
А.П.: Детройт выиграет более 15 матчей?
Да
В.В.: Сможет ли Бронни хоть в одном матче набрать больше очков, чем отец?
Нет
А.П.: Оставят ли Лейкерс Бронни в ростере до конца сезона?
Нет, поедет покорять G-Лигу
В.В.: Будет ли у Луки Дончича трипл-дабл в среднем за сезон?
Нет
А.П.: Первая тренерская отставка сезона?
Билли Донован (Чикаго)
В.В.: Сможет ли какая-нибудь команда попасть 30 трехочковых за матч и побить рекорд?
Да
А.П.: Отчислит ли Юта Святослава Михайлюка?
Нет, но играть будет мало
В.В.: Попадет ли кто-нибудь из игроков в громкий скандал (оружие, допинг, наркотики, девушки)?
Да
А.П.: Самый громкий обмен в дедлайн?
Джимми Батлер окончательно рассорится с Пэтом Райли и уедет из Майами
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