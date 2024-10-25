У Бостона будут конкуренты на Востоке, Оклахома станет чемпионом? Анонс и прогнозы сезона НБА

Редакторы ISPORT Василий Войтюк и Алексей Погорелов рассказали о своем видении того, как пройдет сезон-2024/25.

Совсем недавно стартовал очередной, уже 79-й сезон Национальной баскетбольной ассоциации.

Команды провели межсезонье, как обычно, по-разному: кто-то захотел усилиться, чтобы постараться выступить как можно лучше, а кто-то решил слить свои активы, чтобы танковать и иметь больше шансов получить высокий пик на будущем Драфте.

И все-таки одно осталось неизменным: этот сезон будет привлекать внимание болельщиков, ведь он обещает стать еще более интересным, чем прошлый.

Чего ждать от сезона-2024/25, кто будет бороться за всевозможные награды и кто станет чемпионом НБА - все это в анонсе от редакторов ISPORT Василия Войтюка и Алексея Погорелова.

Чемпион НБА

Алексей Погорелов: Оклахома-Сити Тандер

Еще в прошлом сезоне эксперты считали Оклахому одним из фаворитов на чемпионскую "гайку", ведь у Марка Дэйно собрался очень интересный коллектив с лидером, который был претендентом на звание MVP.

Но тогда на пути Тандер встал Даллас, который выиграл серию в шести матчах и прошел весь путь до Финала, где уступил более сильному Бостону. Новый сезон обещает подарить фанатам ОКС куда больше приятных моментов.

Оклахома - главный фаворит на победу в регулярном сезоне на Западе. По крайней мере, так считают 80% генеральных менеджеров НБА.

Источник: Getty Images

И ведь не поспоришь: состав стал еще лучше, команда усилилась "Лысой Мамбой" Алексом Карузо, который будет пахать в обороне за четверых. Добавился Айзея Хартенштайн (хоть сейчас он и травмирован), который должен будет облегчить жизнь Чету Холмгрену под своим и чужим кольцами.

Фронт-офису удалось переподписать важных ролевиков (Айзея Джо и Аарон Уиггинс). Никуда не делись Джейлен Уильямс, который должен стать еще лучше, Лу Дорт, и, конечно же Шай Гилджес-Александер.

На бумаге Оклахома - безоговорочный победитель Запада и серьезный претендент на титул, который способен одолеть и Бостон, и Нью-Йорк. И если с первым спорить вообще нет смысла, то что касается второго, мы проверим в мае-июне.

Василий Войтюк: Бостон Селтикс

"Зеленым" удалось сохранить свою чемпионскую команду, которой они в прошлом сезоне достаточно уверенно заработали "гайки". Поэтому, если и в этом сезоне травмы не помешают, именно Бостон для меня является главным фаворитом на первенство в НБА.

На Востоке конкуренция выглядит не столь серьезной, как на Западе и "кельты" могут дойти до финала гораздо менее уставшими, чем соперники.

Источник: Getty Images

Уже шесть лет в НБА всегда меняется чемпион, но Бостон точно захочет и при этом имеет очень большие шансы исправить эту ситуацию. Кажется, что если Кристапс Порзингис и Эл Хорфорд смогут "дожить" до плей-офф, то вероятность стать чемпионом у остальных команд лиги будет не очень большой.

Финалист НБА

Алексей Погорелов: Нью-Йорк Никс

Да, выбор в некоторой степени можно считать авантюрным, но у него есть свои аргументы.

В прошлом году команда Тома Тибодо стала одной из сенсаций, заняв второе место на Востоке. Тогда Никс еще не могли конкурировать на равных с Бостоном, но по крайней мере многие ожидали увидеть их в Финале конференции. Но Индиана смогла остановить Нью-Йорк, обломав ожидания фанатов.

В этом году такое вряд ли произойдет. Создается впечатление, что фронт-офис Никс решил пойти ва-банк и максимизировать свои шансы воспользоваться своим чемпионским окном, пока на Востоке есть лишь один гигант в лице Селтикс. И сейчас все выглядит как то, что эта команда была собрана только ради того, чтобы победить Бостон.

Источник: Getty Images

Упоминая руководство клуба, нельзя забывать о жертвенности Джейлена Брансона, который отказался от огромнейших денег ради того, чтобы команда воспользовалась свободным местом в платежке. Именно благодаря этому в Нью-Йорк переехал Карл-Энтони Таунс.

Не забываем о Микале Бриджесе, который должен стать любимым игроком Тибодо. Потерю Джулиуса Рэндла можно считать даже приобретением, а вот уход Донте ДиВинченцо расстроил тех, кто хотел увидеть воспитанников Виллановы в составе Никс.

Единственное, что может остановить Нью-Йорк - травмы. Если костяк команды останется здоровым, Никс вполне способны шокировать Бостон и сыграть в Финале НБА.

Василий Войтюк: Миннесота Тимбервулвз

Клуб, потерявший в межсезонье главную звезду последних десяти лет, будет претендентом на чемпионский титул?

Да.

Карл-Энтони Таунс покинул "волков", но в прошлом году было очевидно, что та команда Миннесоты выглядит не лучшим образом, игроки не сочетаются на все 100%, а потому с бигменом расстались без жалости, при этом получив за него очень неплохую компенсацию, которая, скорее, увеличила шансы команды на итоговый успех.

Источник: Getty Images

Для Тимбервулвз этот сезон может быть переломным. Им есть что показывать и, вероятно, не выход в финал Конференции – будет считаться провалом. Они сделали ставку на победу и имеют достаточно большие шансы на нее. Возможно, таких шансов больше не будет, поэтому пользоваться им нужно прямо сейчас.

MVP регулярного сезона

Алексей Погорелов: Лука Дончич (Даллас)

Последние года три Лука Дончич стабильно идет в тройке претендентов на звание самого ценного игрока. Но все разы он пролетает мимо награды.

Дойдя до Финала в прошлом году, он заметно поднял свои котировки в гонке за звание MVP нового сезона. Да, так и работает НБА: частенько награду выдают, так сказать, за выслугу лет. И после того, как Никола Йокич забрал свои три награды, следующим в очереди определенно идет словенская суперзвезда Далласа.

Для некоторых может быть шоком, но сезон-2024/25 станет для 25-летнего Дончича уже седьмым(!) в НБА. Да, кажется, словно он играет уже целую вечность. И за эту вечность он уже успел побить рекорды, особенно в плане результативности, а к некоторым он максимально приближается.

Источник: Getty Images

Например: этот сезон Лука начнет с третьим самым большим средним показателем набранных очков за карьеру (28,7) в истории лиги, уступая лишь Майклу Джордану (30,12) и Уилту Чемберлену (30,07). За исключением лишь одного сезона, Лука с каждым разом этот показатель повышал, а в прошлом сезоне он достиг невероятной отметки 33,9 очка за матч.

Нет ни одной причины предполагать, что в новом сезоне Дончич сбавит обороты. Он дошел до Финала, куда он явно хочет вернуться за реваншем, летом он отдыхал, в отличие от других звезд НБА, которые ездили на Олимпиаду. Да и пивом в межсезонье он вроде бы не слишком увлекался. По крайней мере, фото в социальных сетях демонстрируют, что сейчас он находится в отличной физической форме.

По мнению букмекеров, борьба за MVP пройдет среди двух игроков: Дончич и Гилджес-Александер. Если Маверикс финишируют в ТОП-3 на Западе, а Лука будет лучшим скорером лиги, не будет ни единой причины не давать ему эту награду.

Василий Войтюк: Энтони Эдвардс (Миннесота)

Претендентов на эту награду будет очень много. Конечно, Лука Дончич, наверное, один из главных, но после успеха Далласа в прошлом сезоне, если команда в этот раз не попадет хотя бы в топ-4 конференции, шансы словенца станут меньше.

Поэтому я своего кандидата выбирал между двумя молодыми командами-претендентами, которые также имеют ярко выраженных лидеров – Оклахомой и Миннесотой и Шаем Гилджес-Александером и Энтони Эдвардсом соответственно.

Источник: Getty Images

ШГА в прошлом сезоне уже был среди главных претендентов, а потому все же свой выбор я оставляю с Эдвардсом.

Хотя это было понятно и раньше, но теперь он не один из лидеров, а сам лидер коллектива, который будет претендовать на чемпионство. И если Энтони сможет затянуть "волков" на первое место в конференции, то не понимаю, что должен делать кто-нибудь другой, чтобы отобрать у него МВП.

Прогноз на другие награды

Алексей Погорелов Василий Войтюк Рид Шепард Новичок года Далтон Кнехт (Лейкерс) Джейлен Уильямс (Оклахома) Самый прогрессирующий игрок Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) Бен Симмонс (Бруклин) Камбек года Лонзо Болл (Чикаго) Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) Лучший защитный игрок Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) Малик Монк (Сакраменто) Лучший шестой игрок Наз Рид (Миннесота) Име Удока (Хьюстон) Лучший тренер Крис Финч (Миннесота) Хьюстон Рокетс Кто удивит? Атланта Хоукс Лос-Анджелес Клипперс Кто разочарует? Филадельфия Сиксерс Алперен Шенгюн (Хьюстон) Кто поедет на дебютный МВЗ?

(кроме Вэмбаньями) Чет Холмгрен

Еще несколько возможных событий и прогнозов на них

В.В.: Сделает ли Вембаньяма квадрупл-дабл в этом сезоне?

Да

А.П.: Детройт выиграет более 15 матчей?

Да

В.В.: Сможет ли Бронни хоть в одном матче набрать больше очков, чем отец?

Нет

А.П.: Оставят ли Лейкерс Бронни в ростере до конца сезона?

Нет, поедет покорять G-Лигу

В.В.: Будет ли у Луки Дончича трипл-дабл в среднем за сезон?

Нет

А.П.: Первая тренерская отставка сезона?

Билли Донован (Чикаго)

В.В.: Сможет ли какая-нибудь команда попасть 30 трехочковых за матч и побить рекорд?

Да

А.П.: Отчислит ли Юта Святослава Михайлюка?

Нет, но играть будет мало

В.В.: Попадет ли кто-нибудь из игроков в громкий скандал (оружие, допинг, наркотики, девушки)?

Да

А.П.: Самый громкий обмен в дедлайн?

Джимми Батлер окончательно рассорится с Пэтом Райли и уедет из Майами

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